武漢市民自發送別李文亮 網民追憶紀念猶如“網絡國葬”

中國湖北省武漢中心醫院的眼科醫生李文亮，早前確診受新冠病肺炎感染後在當地時間2月6日晚9點30分左右心跳停止。在這一消息被媒體陸續報道後，院方改口強調李醫生“仍處於搶救狀態”，並於7日凌晨2點58分宣布經“全力搶救無效”去世。由於終年34歲的李文亮系武漢率先揭露新冠病肺炎疫情，卻被武漢公安機關認定是謠言予以“訓誡”的“八義士”之一，他的死訊不但引發中國網民如“網絡國葬”般鋪天蓋地的悼念和追憶，不少武漢市民還自發在周五前往其生前工作崗位親自向他表示紀念。

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李文亮因最早於2019年12月30日向外界發出針對新冠病肺炎出現的防護預警，而被稱為疫情“吹哨人”之一。2019年12月30日下午，他在同學群中發布關於武漢華南海鮮市場疫情的信息。不久後，他因“在互聯網發布不實言論”，而被轄區派出所提出警示和“訓誡”。根據1月31日李文亮在其微博中的介紹，2019年12月30日，他看到一份病人的檢測報告，顯示檢出SARS冠狀病毒高置信度陽性指標，出於提醒同為臨床醫生的同學注意防護的角度，所以在群里發布消息說“確診了7例SARS”。1月1日，武漢警方發布通告：“一些網民在不經核實的情況下，在網絡上發布、轉發不實信息，造成不良社會影響。公安機關經調查核實，已傳喚8名違法人員，並依法進行處理。”這一消息並於當天在包括央視在內的官媒中巡迴播放。

1月3日，公安局找到李文亮，要求他簽了訓誡書，此後他一直在醫院正常工作。在接診了新冠病肺炎患者後，1月10號他開始出現咳嗽癥狀，11號發熱，12號住院。 “那時候我還在想通報怎麼還在說沒有人傳人，沒有醫護感染”。他後來住進ICU，之前做了一次核酸檢測，但一直沒出結果。而就在2月1日上午10時41分，李文亮才最終被確診為新冠病肺炎。他並在自己的微博上留下了 “今天核酸檢測結果陽性，塵埃落定，終於確診了。”到了本周四晚，包括《人民日報》、《環球時報》、《新京報》等媒體相繼報道，李文亮於當晚9時30分心跳停止。他年僅34歲，留下一名正在懷孕的妻子和5歲的孩子。但隨後，官媒的報道在其去世的消息發出兩小時內相繼被刪除，多家媒體引述武漢中心醫院微博信息紛紛改口稱，李文亮“仍處於搶救狀態”。直到凌晨3點48分，武漢中心醫院才發微博確認了李文亮的死訊，有網友則迅速在下面回貼：“學到了兩個詞，政治性搶救，表演式搶救”。還有網友回復稱，“可以給剩下的七個英雄道歉了嗎？”

儘管李文亮最終官方的死亡時間被宣布在當天凌晨，但這一噩耗還是引發了民眾的熱烈關注。雖然相應的社交媒體網絡審查仍然存在，但不少人紛紛通過朋友圈發文和轉文章的方式對李文亮的去世表示追思和哀悼，其涉及人士層次之廣和數量之多被部分網民稱之為是對李醫生的“網絡國葬”。與此同時，不少身處疫情重災區的武漢民眾還是在“封城”的情況下，於周五當天前往其生前供職的武漢市中心醫院門口自發地祭奠這位他們眼中的英雄。很多市民購買了鮮花放在門口，並鞠躬悼念李文亮，鮮花卡片上寫着“英雄不朽”、“說真話做真人”。不少當地市民從早到晚紛紛趕來，表達了他們對李醫生之死的惋惜之情，並為他默哀。除了專程趕來的市民外，當天陸續有穿着防護服的醫護人員前去弔唁，有的武漢市民駐足靜立，也有外地的人委託武漢朋友去獻花。

與此同時，微博等社交平台，流傳一份武漢市民提議同心者參與“今夜，我為武漢吹哨”活動，並稱“讓我們今天晚上9時在家中點亮燈光、吹響口哨，祭奠為武漢吹哨、揭露疫情的李文亮醫生！讓我們用燈光和哨聲，祭奠在疫情中永逝、甚至來不及道別的親人、朋友、鄰居、同事和同胞。”據悉，這一祭奠活動時間在當晚8時55分至9時05分，前5分鐘的祭奠方式是關燈默哀，後5分鐘的祭奠方式是用手中能發出光的所有物件指向窗外，並集體吹口哨。活動也特彆強調，祭奠全程要注意關窗，避免病毒傳播。此外，當晚在武漢市中心醫院門外，也有身穿救援隊服等民眾獻上鮮花後默契摘下口罩，拿出口哨吹起表達對李文亮的追思和紀念。現場並響起多聲哨音。而在中國其他地方，有網民上傳照片，顯示北京民眾在雪地里寫上“送別李文亮！”，緬懷李文亮，並打上地點“北京通惠河畔”。一位市民看着這些文字後，並在“亮”字右邊平直躺下，弄出一個感嘆號。

另據香港媒體報道，香港支聯會當晚也在中環遮打花園舉行悼念晚會，向李文亮的遺照獻白花，並得到不少在場市民參與。而面對外界質疑和輿論壓力，經中央批准，國家監察委員會宣布決定派出調查組赴湖北省武漢市，就民眾反映的涉及李文亮醫生的有關問題作全面調查。值得一提的是，在身前接受財新採訪時，李文亮表示自己這麼做當時只是想提醒同學，並沒有想那麼多，截圖被傳播出去後還曾一度生氣，但體諒公眾出於擔憂公共衛生狀況也就釋然了。他當時說，而現在是否給他平反已經不那麼重要，“因為真相比這更加重要，一個健康的社會不應該只有一種聲音。”