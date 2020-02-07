武肺第二大省廣東首例死亡個案確診當天不久即不治

根據中國當局最新的統計，中國的武漢管狀肺炎受感染確診個案最多是接近2萬的湖北，其次就是鄰近香港的廣東，迄今一共有1018確診個案。廣東6日宣布出現首宗因感染武肺死亡的個案，死者是55歲的男子，患有糖尿病。據了解，他在6日被確診後，病情急轉直下至稍後不治。

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廣東省衞健委通報稱，該名染病死者來自肇慶，6日當天確診，當天去世。肇慶市衛健局通報指，死者蘇某是肇慶封開江口鎮人，男，55歲，在江口鎮經營樂惠士多店，店內經營一張麻雀枱，供牌友娛樂。蘇男的平常活動地點為樂惠士多店和曙光路31號家中，並無其他外出旅遊紀錄，1月24日晚到封開縣廣信嘉園朋友家中聚餐，1月28日晚到封開縣唐八叔清補羊火鍋店聚餐。

2月2日，蘇男出現發熱、輕微氣喘等癥狀，2月5日採集咽拭子及血清標本檢測，2月6日檢測結果顯示陽性，確診為新型冠狀病毒感染的肺炎個案，確診時為重症。截止6日，肇慶封開縣共有2宗確診個案。

封開縣當局已發出通知，1月20日至2月5日期間，曾到過江口鎮樂惠士多店或者蘇某有過接觸的民眾，立即向村委員報告登記。如果發現瞞報、不報，將依據相關法律法規追究法律責任。

廣東省累計報告確診病例中，深圳市334宗、廣州市284宗、珠海市73宗、佛山市57宗、東莞市53宗、中山市46宗、惠州市39宗、汕頭市22宗、湛江市19宗、肇慶市14宗、陽江市13宗、梅州市12宗、江門市11宗、清遠市10宗、揭陽市7宗、韶關市6宗、茂名市6宗、汕尾市5宗、潮州市5宗、河源市2宗。男性500宗，女性518宗，年齡介於2個月至86歲之間。

截至昨日（6日），在院的949宗確診病例中，輕型45宗，普通型785宗，重型85宗，危重型34宗。新增出院19宗，累計出院68宗。