美國媒體報道李文亮去世，稱其為“中國新冠第一個烈士”

7日，美國各大媒體都報道了最早披露武漢肺炎的八名醫生之一李文亮去世的消息。李文亮曾被作為“造謠者”遭警方訓誡，美國新聞刊物《外交政策》(Foreign Policy)把他稱為“中國新冠肺炎的第一個烈士”。

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《外交政策》稱，李文亮去世的消息在社群媒體如野火燎原飛速傳開。網絡上不斷出現李文亮的新聞與他被迫簽署的“訓誡書”，很快又被檢查當局刪除，顯示政府正面對艱難抉擇：究竟要擁抱一個遭官方的決定所害的人，把責任完全推給武漢當局，還是繼續刪除他的姓名和照片，箝制另一個潛在烈士的故事？

報導指出，李文亮在本月1日確診感染新冠病毒，但他並非第一個因此喪生的第一線醫務人員，也不會是最後一個，因為估計已有超過500個醫務人員受到感染。

中共官方媒體可能不知道應該如何報導他的新聞，可是發布他的死訊顯然棘手得多，尤其北京正努力壓制記者、醫生和老百姓談論疫情。

報導指出，害死李文亮的不只是新冠病毒，掩蓋李文亮等人企圖警告大家注意的病毒的做法，也脫不了關係，而且這種做法迄今已害死幾百個人。

《紐約時報》報道說，甚至在李文亮死亡之前，在當局對待他的方式被披露後，李文亮醫生就已經成為了許多中國人的英雄。他死亡的消息掀起了一股更激烈的情緒波動。一位評論者表示，“我們不會忘記李醫生，他講出了一種叫謠言的疾病。”“我們還能做什麼？唯一能做的就是不要忘記。”

彭博新聞社報道指出：習近平政府一直努力將社會大眾對新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情的焦慮，轉化為“愛國風潮”，但抗疫英雄李文亮之死，卻激發民怨，並罕見導致中國面臨信心危機。報導引述一名不願具名的武漢學生表示：政府總是壓下消息、封鎖資訊，粉飾太平，從未學會反省或自我糾正，這是一種要命的腐敗。