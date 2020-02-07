習近平與特朗普通電話：中國有信心有能力戰勝疫情

據法新社援引中國媒體報道，自疫情爆發之初鮮少露面的中國國家主席習近平周五與美國總統特朗普通電話，他向特朗普通表示，中國“完全有信心、有能力戰勝疫情。”

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習近平向特朗普說，“中國國政府和人民全力以赴抗擊疫情"。"有關工作正在逐步取得成效"，我們完全有信心、有能力戰勝疫情。中國經濟長期向好發展的趨勢不會改變。”

新華社報道指，習近平也在電話中呼籲美國不要對疫情“過度反應”。希望美方“冷靜評估疫情，合理制定並調整應對舉措”。

截止到周五，新冠狀病毒肺炎疫情已造成全球超過31000人確診感染，636人死亡。

法新社報道指，中國外交部周一曾嚴厲譴責美國對中國疫情“製造和散布恐慌”。中國外交部發言人華春瑩在當天的例行記者會上說，美國對中國疫情的反應顯然與世衛組織建議背道而馳，批評"美國政府迄今未向中方提供任何實質性幫助，卻第一個從武漢撤出領館人員，第一個提出撤出其使館部分人員，第一個宣布對中國公民入境採取全面限制措施，不斷製造和散播恐慌，帶了一個很壞的頭。"

美國此前宣布實施針對外國公民的入境限制令，禁止過去14天內曾前往中國的外國公民入境美國，同時美國國務院在一月30日將中國旅遊警示上調至最高級別，呼籲美國公民暫時“勿前往中國”。

法新社報道指，北京為防堵疫情，自1月23日起對疫情最早起源的武漢實施隔離“封城”， 1100萬武漢居民實際處於與外界隔離狀態。

報道指，就中美兩國元首周五的電話通話，白宮表示，特朗普總統向習近平表達了他“對中國的實力和韌性具有信心”。