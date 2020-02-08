兩周隔離實施前夕深圳灣出現涌港人潮關口髒亂不堪

香港政府第二把交椅的政務司司長張建宗曾經表示，港府不會要求高鐵乘客回港時填寫申報證明，因為這會導致西九龍車站人流擁擠，“容易導致病毒傳播”。有拜特首林鄭月娥擠牙膏的封關政策所賜，今天深圳灣回港人潮之洶湧、關卡之髒亂，不知張建宗有何感想。從8日凌晨開始，港府最新的抗疫措施規定，所有從大陸來港的旅客，包括港人在內，必須要接受隔離14日的安排，職是之故，人人都趕在期限之前返回香港。根據NOW電視報道，有不少大陸人來港搜購口罩，因為深圳市面已經沒有口罩，也有住在大陸的小童趕着回港以免14日的隔離影響在香港的開學日期。

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張建宗7日主持記者會時宣布，任何最近從大陸來港而觸犯政府緊急隔離措施者，將面臨6個月的禁錮以及罰款港幣2.5萬元。從2月8日開始，從大陸訪港的港人必須在家自我隔離14日，不準與外界或訪客接觸。其他旅客將需要到他們的酒店或行程計畫好的地點自我隔離，沒有地方去者，將被遣送到臨時的營帳，而民政事務局將設立36條熱線，為需要食物或其他服務的隔離人士提供協助。如果入港簽證期限少於14日者，將在關口被遣返。

香港實施14日隔離規定前夕，引發大批人士趕在兩日空窗期內衝關，入境人數急升，措施前日公布後翌日有多達8.2017萬人次入境，較前一日上升四成，當中以深圳灣最多，佔總數54%，達4.4953萬人次，升幅逾倍，亦是農曆新年以來最多的一日。深圳灣7日萬人空巷，由朝到晚無論人車都大排長龍，保安局長李家超稱數字有所上升是“可以理解”，承認有不同人士會趕在強制檢疫實施前來港，相信強制措施生效後，進出香港人數將大減。

人流車流在7日均絡繹不絕的深圳灣口岸，聯檢大樓早上已逼滿成千上萬由深圳來港的旅客，多數人拖着旅行袋或行李篋，香港入境口岸則泊有數輛警車，大批防暴警下車戒備。記者現場所見，由於不斷有旅客湧入關口，內地關員無暇細閱健康申報表內容，只要填滿各細項，加上通過體溫量度槍，一律放行，香港入境關口更出現人貼人、肩碰肩的窘境，室內空氣流動極差，病毒傳播的風險大大增加。

據蘋果日報報道，7日午5時許，一名身形肥胖、年約60多歲白髮男子，準備經深圳灣口岸過境時，突然在聯檢大樓前暈倒昏迷，數名穿全套保護服的內地醫護到場，為事主進行心外壓急救，惟男子毫無反應，未知他最後是否獲救活。