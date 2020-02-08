台灣正爭取更大參與世衛論壇應對武漢肺炎

世界衛生組織（WHO）為加快應對武漢肺炎研究，下周將邀全球400位專家人士舉辦一場論壇，並透露屆時台灣將會以“線上”方式參加，但台灣正爭取更大參與。

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據中央社報道：世衛秘書長譚德塞等人8日下午舉行新冠病毒記者會。就下周2月11日及12日舉行的全球研究及創新論壇是否會邀請台灣專家參與等問題，世衛官員並未直接回答，也未證實是否已邀請台灣專家，只說全球約有400位專家人士參與這場論壇，但很多合作夥伴因來自高風險區，所以不會親自到日內瓦現場，屆時會有台灣的專傢夥伴以“線上”（Online）方式參加，也有中國其他專家“線上”參與， 相信他們能高度參與並在討論時做出貢獻。

世衛官員再度重申，世衛與台灣一直有技術聯繫，包括與台灣官員及公衛連絡窗口，針對任何疑似案例溝通合作，台灣也與中國的合作夥伴及歐洲疾病控制中心聯繫，保證世衛與台灣之間有充分（Full）技術合作。

據報道：世衛這場全球研究和創新論壇，主要是希望動員國際社會針對新型冠狀病毒採取行動。邀請科學家、公共衛生機構、衛生部門以及研究機構等，商討疫苗、療法和診斷工具開發等議題。

歐洲在台商務協會（ECCT）日前重申支持台灣有意義的參與世界衛生組織（WHO）與國際民航組織（ICAO），並要求歐洲與全球各國當局透過表決，賦予台灣在這兩個機構的觀察員地位，刻不容緩。