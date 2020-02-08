崔永元發聲牆內被封 短暫寬鬆結束了？

中國網絡短暫寬鬆期似乎結束。自2月3日中共中央政治局召開武漢肺炎會議後，敏感網帖被刪的數量明顯增加，其中有“為李文亮醫生立傳我被約談8小時”，還有中國名嘴崔永元的帖子2月7日都在中國微信上打不開了。

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不過崔永元的帖子在境外推特上仍可看到。他針對北京發言人華春瑩透露1月3日開始跟美國溝通說，這個操作他看不懂：1月3日就跟美國溝通，但沒有跟武漢人溝通，然後搞萬人宴，4萬人參加，免費發20萬張武漢景點門票…，不但不和武漢人溝通，還把想和武漢人溝通的8個醫生給處分了！另外，這個微博中“和美國溝通的部分”基本被刪了… 心痛。

崔永元2月4日另一篇網文也被封殺，他質疑武漢P4病毒研究所的某教授宣布用生命擔保沒有泄露病毒，並要求懷疑者閉上“臭嘴”的說法“不靠譜”。崔永元說，哪怕這樣回應了，大家也不會“閉上臭嘴”。因為導彈還會走神把自家的飛機打下來，核電站還會泄露，說白了，就是對你們不放心，提醒一下，不可以嗎？

崔勇元2月2日的網文說，最近看到頂級科學期刊《科學》刊載的一片論文，把事實講道理，認為武漢這次新型冠狀病毒肺炎的來源並不一定是華南海鮮市場。還可能從哪裡來來呢？憑着我對一些科研院所的管理和一線科研人員操守的了解，此事無法樂觀。而左手查右手，老子查兒子是很難查出問題的，需要強有力的第三方介入。