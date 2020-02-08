悼念李文亮:武漢人開窗一起“吶喊” 幾個意思？

武漢居民2月7日在隔離中悼念前一天死於新冠病毒的李文亮醫生。李文亮是武漢疫情早期在網上發出預警的8名醫生之一。他們都受到警察傳喚訓誡，並被央視當作“造謠者”示眾。昨天2月7日晚間，武漢居民同時開窗，一起向空中發出吶喊和吹哨聲。

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武漢市民集體吶喊的視頻昨天在推特上流傳。從“合眾力量”與“Classi-cality”等推特賬號貼出的視頻可以看到，這是一次武漢居民的統一行動，也可以聽出，吶喊中夾雜吹哨的聲音。

武漢居民昨晚相約在8點55分-9點05分同時悼念李文亮醫生。李文亮生前工作的武漢中心醫院門口放滿了紀念他的花籃。還有兩名雲南救援隊的隊員在這所醫院門前獻花後，拿出哨子吹，然後他們將哨子掛在醫院緊閉的大門上，表達對當局整肅“吹哨人”做法不滿。34歲的李文亮醫生之死，點燃了武漢人心中鬱悶已久的怒火。

武漢人昨晚集體吶喊的寓意被認為是對牽制言論，隱瞞疫情，釀成大禍表達的抗議，同時也體現了武漢人的困境與無奈：備受新冠病毒病痛折磨和失去親人的痛苦，面對牽制言論的高壓，也只能這樣喊一下。

李文亮在2019年12月30日新冠病毒擴散的初期，在同學圈提到武漢華南海鮮市場7例病例被確診為薩斯冠狀病毒的消息。他是當時發出預警的8名醫生之一。這些醫生都遭警方傳喚訓誡，被央視以“造謠者”示眾。而公眾直到武漢疫情大爆發，才知道那8名被訓誡的“造謠者”原來都是醫生，現在都在第一線抵抗新冠肺炎疫情。

武漢肺炎從去年12月開始發病，到1月20日被鍾南山宣布可以人傳人，錯過了20天緊急防控的寶貴時間窗口。其間武漢人相信政府宣稱的“疫情可控”和“沒有證據證明人傳人”。從法新社1月21日在武漢街頭拍攝的照片可見，戴口罩者寥寥無幾。而蒙在鼓裡的武漢人還舉行了4萬人參加的“萬人宴”…。疫情失控後，新冠感染者成千上萬，找不到醫院收治，在痛苦中掙紮，在絕望等待。很多人在沒有確診之前死去。而現在李文亮醫生的死，讓很多人睜開了眼睛。武漢人集體開窗吶喊，就是證明。