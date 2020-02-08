李文亮殉職 上海人看不下去了 新民晚報直接懟武漢

微信賬戶南苑大王鑒茶院8日發文說，阿拉上海人就是看不下去了！《新民晚報》直接上硬核了，正面開懟，頭版大幅照片加黑底送別李文亮醫生。該號還例舉多起上海懟武漢的例子,包括武漢紅會和武毒所。

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報道說，2月7日，大家對李文亮醫生充滿哀悼和欽佩的當天，新民晚報頭刊出題為《讓公開透明的陽光刺破病毒霧瘴》的社論，主筆是該報首席記者邵寧。南苑大王說，要知道，武漢的訓誡還沒有撤銷。各家自媒體欲說還休的“吹哨人”、“預警制”，新民晚報作為官媒，光明正大的全都給他用上，算是正名了。這就是上海，這就是國際化大都市，別看平常可能斤斤計較，但關鍵時候，絕對愛憎分明，有情有義。

南苑大王暗示，上海支援武漢的專家組長張文宏1月29日開噴“不能欺負老實人”也是針對武漢的。該網號還援引一個經濟日報說，疫情發生後，國際化的上海復興從滿世界調貨支援湖北，然而大家都知道的是，詭異的紅會讓最一線的主力之一武漢協和竟然缺物資。於是上海復興乾脆把自己在武漢下屬醫院的庫存直接拉給協和，變相繞開紅會。我給自己的醫院補庫存，不給領導添麻煩好吧？

南苑大王接著說，再是，復旦校友饒毅直接懟上了武毒所。在全國人民都為特效藥操心時，武漢病毒研究所一波騷操作帶貨，捧出神奇中藥雙黃連，瞬間賣空。真是老婆撒釘，老公補胎。復旦校友饒毅看不下去了，2月2日，直接一封公開郵件給舒紅兵:你老婆不適合當武漢病毒研究所的領導。一是專業不對口，二是水平不突出，三是資歷不夠格，讓她辭職吧！同時抄送中科院領導。

對於李文亮醫生帶着造謠指控殉職，新民晚報社論說，武漢市中心醫院醫生李文亮因新型冠狀病毒肺炎去世的消息，令人悲從中來。昨夜，有多少人徹夜不眠，等待奇蹟的出現；今晨，又有多少人流着眼淚，點亮送別的蠟燭。

去年12月底，這位眼科醫生憑藉專業素養和職業敏感，在疫情初期就及時向外界發出了防護預警，被譽為疫情“吹哨人”。之後，他堅守崗位，在為患者診療過程中不幸被感染，為抗擊疫情獻出了生命。

該社論還特別透露，湖北省決定給湖北省中西醫結合醫院呼吸內科主任張繼先張繼先記大功獎勵。因為她堅持“上報”新冠肺炎疫情，第一個為疫情防控工作拉響警報。

該報說，當初李文亮的“吹哨”，沒能吹醒某些“夢中人”，這是一個巨大的遺憾，也暴露了我們工作中不能忽視的不足和短板。…

只有確保疫情和相關信息的公開透明，才能遏制謠言的傳播，才能恢復公眾的信心，才能科學地施策，才能告慰李文亮醫生的在天之靈。