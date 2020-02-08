武漢10教授指訓誡李文亮等8名醫生的行為違背憲法應當追究

武漢10位教授發布公開信指出，事態發展充分證明，李文亮等八位醫生2019年12月底言論的正確性和必要性，但他們卻受到訓誡處罰，並一直未獲平反。以上情實違背中華人民共和國憲法，應予追究。

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據維權網信息，這10位在公開信上署名的教授是：馮天瑜，唐翼明，余品綬，於可訓，郭齊勇，鄧曉芒，李工真，趙 林， 徐少華，葉永剛。

這封公開信說，中華人民共和國憲法第二章第三十五條明文規定：中華人民共和國公民有言論、出版、結社、遊行、示威的自由。第二章第五十一條規定：公民在行使自由和權利的時候，不得損害國家的、社會的、集體的利益和其他公民的合法的自由和權利。

通觀李文亮等八位醫生的言行，完全符合憲法第三十五條、第五十一條精神，不僅沒有損害國家、社會、集體利益和其他公民自由與權利，而且有力地維護了國家、社會、集體利益和他人之自由、權利，其以大眾安危為己責，不顧自身利害之高風亮節正是警醒全社會，矯正當前自私虛偽之弊端的良藥，正應大力讚頌與表彰。

因而2020年1月初對八醫生的懲罰完全是與民意相反的違憲行為，有關當局應當明確宣布：

（一）承認前述作法完全錯誤，並以此為例，杜絕限制言論自由的作法，切實執行憲法第二章第三十五條、第五十一條。

（二）撤銷對八位揭示疫情的醫生的處罰，公開對其道歉，賠償其物質及精神損失。

（三）鑒於李文亮醫生率先披露重大疫情，乃嗣後大規模展開的抗疫之戰的先驅；又鑒於李文亮醫生親歷第一線，以身殉職，當追認李文亮醫生為烈士，撫恤其家屬。

李文亮醫生之死在武漢和全國引發輿情憤怒，也引發國際社會的關注，法國多家媒體第一時間進行了報道。法國網上社群也有很多人關注提及。