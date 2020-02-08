武肺病毒也有黨性每天確診與死亡數目總在2.1%之下

推特社交網站一篇推文，再度引起外界質疑中國官方公布的武漢病毒感染及死亡人數。在此同時，根據亞洲自由電台上載的視頻顯示，武漢網民指當地早已變成“屍變城市”，也有網民指視頻拍於半個月前，未能反映眼前實況。至於13間收容病毒病人的“方艙醫院”由於無防護、無隔離，網民批評是等死的集中營。

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推特上一篇名為《神奇的病毒，還是個數學高手》的推文指出，從1月30日至2月5日，中國官方公布的確診數目，與病亡數目相比總是2.1%，網民莫不驚呼病毒也要服從黨，聽黨的話。

這篇推文列舉的數字如下：

1月30日：170死 / 確診7821=2.1%；1月31日：213死 / 確診9800=2.1%；2月1日：259死 / 確診11880=2.1%；2月2日：304死 / 確診14401=2.1%；2月3日：361死 / 確診17238=2.1%；2月4日：429死 / 確診20471=2.1%；2月5日：493死 / 確診24441=2.1%；2月6日：564死 / 確診28605=2.1%。

事實上，推文列舉每日的數字，並非完全等於2.1%這個比率，但卻總是在2.1%之下，難怪被形容是“神奇的病毒，還是個數學高手”。

苦中作樂之餘，武漢真實的狀況也因為當局的“封城”以及傳媒的操控讓外界難以知曉。不過自由亞洲電台在推特上載一段聲稱由一名武漢網民周二（4日）曝光的一段醫院現場視頻，顯示無論病房還是候診室，都變成臨時殮房，一些病人被迫在沒有防護隔離的狀態下，與屍體同處一室；另有其他影片顯示，一長排的屍體放在走廊，情況十分嚇人。內地網民對此議論紛紛。有人指前者是攝於半個月前，“搶救室和停屍間放屍體不是很正常，不要惡意誇大事實”。

根據報道，武漢政府為控制疫情，除速建火神山醫院，近日又連夜將體育館、展覽中心等改造成13間“方艙醫院”。這些醫院的內部完全無防護、無隔離，病床放得密密麻麻。網民批評，只會造成傳染情況更為嚴重，批評“這根本是等死的集中營”。

事實上，大陸騰訊新聞早前不知是手民之誤還是無意中泄漏國家機密，發出一篇報道指，受到武漢病毒感染的人數達到15.4萬，死亡人數更高達2.4589萬。這篇文章雖然很快就被刪除，但根據英國衛報指出，印度和台灣方面一度引用了騰訊新聞的數字。