法國上薩瓦省新增5例新冠肺炎確診病例 關閉兩所學校

一名從新加坡返回的英國人被驗出冠狀病毒測試結果呈陽性，他身邊有4人被感染，其中有一名9歲的男孩子。這名英國人1月20-23日曾在新加坡。返回法國上薩瓦省(Haute Savoie) 萊孔塔米訥－蒙茹瓦（Les Contamines-Montjoie）滑雪勝地和其他幾名英國朋友住在一個木屋的滑雪度假地。至此，法國新增5例新冠肺炎確診病例後，累計確診11例。正在勒弗爾市準備為市政選舉大氣的法國總理菲利普8日立即返回巴黎召開部長級會議。

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度假地萊孔塔米訥（Contamines）和9歲男孩子就學的聖熱爾韋(Saint-Gervais)兩個城市的市長都非常重視此事。兩個城市已經決定，從下個周一開始，這兩個城市的兩所小學聽課排查。聖熱爾韋(Saint-Gervais) 市長佩耶克斯(Jean-Marc Peillex)一點兒也不驚慌。他對媒體表示，這名英國小男孩兒一共才去學校上了半天學，一共接觸的同班同學不超過5名。

法國衛生部長布贊表示，5名確診病例分別入住里昂、聖艾蒂安（Saint-Étienne）、格勒諾布爾三所醫院隔離。布贊還表示，他們的病情都不很嚴重。

衛生部長還表示，她也是昨晚才得知這個消息。她還表示，這是群聚感染。滑雪勝地萊孔塔米訥－蒙茹瓦（Les Contamines-Montjoie）市長雅蓋(Etienne Jacquet)比較擔心。他對媒體表示，目前要搞清楚，這些來度假的英國小型旅行團是使用什麼交通工具抵達滑雪地的。

法國把旅遊警報升至橙色。外交部表示，不是萬不得已，最好不要前往中國。