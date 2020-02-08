深圳乃廣東全省“最毒”最新措施所有小區“封區”管理

與香港一河之隔的深圳是廣東全省“最毒”的城市，至7日統計顯示，廣東累計有1034宗冠狀病毒肺炎確診病例，是湖北之外第二最多人確診的省份，在肇慶出現首宗病亡個案，而單在深圳一市就有339宗，是全省最多人確診的城市。

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為了對抗以及控制疫情擴散，深圳市和廣州市頒布新措施，要求所有居住小區（村）實施封閉管理，限制非住客出入。深圳當局今起要求進入深圳的車輛要提前在網上申請方可以進入。措施針對所有深圳以外的車輛，其次是曾經去過生疫情地區的深圳車輛，而如果車輛載有非深圳戶籍人員，不管是否深圳車輛都要申請。粵港兩地牌貨車由海關負責檢疫登記，無須提前申報。

疾控人員根據流行病學調查前日確認，深圳新增21個小區，有新確診病人在出現病徵期間曾經逗留。其中包括多港人居住的羅湖區東方頤園、天景花園，以及福田區新洲花園、金地香蜜山及下沙村四坊，當局已找到密切接觸者並安排隔離。深圳灣口岸所在的南山區更是重災區，確診72宗。

繼珠海後，廣州的疫情指揮部7日發出通告，所有居住小區（村）實施封閉管理，禁止居民及速遞員、外賣員以外的人進入；各出入口設置防控點，居民必須憑證出入及量體溫。村內的文化及娛樂場所一律關閉。仍然滯留疫區的人，在省一級響應解除前，不得返回廣州，否則會被取消申請租住公屋資格，公職人員交由紀檢機關追責。需要居家隔離的人，必須將垃圾密封裝好，在指定時間放在門外，先消毒再集中處理。不久後，深圳的疫情指揮部也發出類似通知，實施封閉式管理，主要提到有疫情重點地區旅居史的人要居家隔離；病例密切接觸者實行集中隔離，值得一提的是，工作人員會在確診病例的住宅單位顯眼處，張貼“因疫情防控工作需要，本樓實行隔離管理”的告示。