清華部分校友:把政治安全放首位 是極端自私的小團體目標

武漢醫生李文亮2月6日帶着“造謠者”的官方指控，因感染新冠病毒殉職，引發輿論大地震。一份署名清華大學部分校友的告全國同胞書針對李文亮醫生之死表示，扼殺真相就是殺人。把政治安全放在首位，那是極端自私的小團體目標。

廣告 繼續瀏覽後續

一個署名清華大學部分校友的告全國同胞書2月7日在多個境外華人媒體熱傳，包括加拿大萬維網和北美華人e網熱帖。該文表示，李文亮只是一個敬業的有同情心的眼科醫生，就因為在班群上說了幾句真話，被單位約談，被警察訓誡，更被央視作為造謠者示眾。扼殺真相就是殺人。八人被封口，九州全閉戶，這是多麼慘重的代價呀。為此我們：

一，堅決反對把政治安全放在首位，那是極端自私的小團體目標，一定要把億萬民眾的生死存亡放在第一位。

二，堅決反對封群封號，保障公民的憲法權利，特別是言論自由，不管是正確的或錯誤的言論。

三，堅決反對現行的維穩思維和模式，反對與民為敵。只有保障民生改善民主才會有社會的安定和民眾的安居。

四，堅決反對變災難為歌功頌德的盛會，一定要追究瀆職官員的責，追究體制的責，以避免重蹈災難的覆轍。

五，堅決反對倒退，堅持鄧小平開創的廢除領導幹部終身制，重啟政治體制改革，才能挽救中華民族的危運。

這份告同胞書最後說，同胞們，為億萬中國人的生死，為我們民族和國家的存亡，發出我們最後的吼聲！

另據法新社報道，武漢新冠狀病毒疫情今天2月8日北京發布的官方統計數字：在過去24小時，34500人被感染，722人死亡。