疑似感染新型冠狀病毒的日本人在武漢死亡

據日本外務省8日發布的消息，在中國的湖北省武漢市，因被懷疑感染新型冠狀病毒肺炎的60多歲的日本男性死亡，日本駐華大使館8日午前已接到這位男子住院的醫院方面的通知，這是首位因疑似感染新型冠狀病毒肺炎而去世的日本人。

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死亡的是在中國的武漢市因患重症肺炎住院的日本人。他從1月16日左右開始有發燒等的癥狀，1月22日在武漢市內的醫院住院，28日左右，醫院方面和日本駐華使館方面聯絡稱該男性的新冠病毒檢體很可能呈陽性，但是隨着病狀的進展漸漸變得難以確診。

該男子的檢驗結果雖然顯示其感染新型冠狀病毒的可能性高,但是最後沒有確診。日本政府方面人士表示，該患者好像出現了併發症，不知是否與新型冠狀病毒肺炎有關。中國醫療機關也表示：是否為新型冠狀病毒性肺炎難以斷定，這次的死因為病毒性肺炎。

而在游輪“鑽石公主”號上，在7日感染者達到61人以後，又出現3名新的感染者，日本厚生勞動省8日證實了這一消息。目前已對船上有癥狀者及和感染者有濃密接觸的等79人實施了檢查，確認感染人數升至64人。感染率高達23%，由此日本國內發現的感染人數也達89人。（法廣特約記者楚良一發自東京）