美國宣布將提供1億美元協助中國及他國應對疫情

美國國務卿蓬佩奧周五通過聲明宣布，美國政府將會提供1億美元資金，以直接或透過多邊組織的方式，來幫助中國及其他受新型冠狀病毒感染肺炎疫情影響的國家。

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美國總統特朗普在周五與中國國家主席習近平通電話。特朗普告訴後者，他對北京在應對疫情挑戰方面，表現出的力量和韌性有信心。兩國領導人同意繼續展開廣泛的雙邊交流與合作。美國願意派專家前往中國，或是以其它各種方式向中國提供援助。不久後，蓬佩奧在聲明中指出，華盛頓準備投入高達1億美元的現有資金，用於幫助中國和其它受影響國家防控新型冠狀病毒；這些資金將直接或通過多邊組織撥出。他稱，有關承諾聯同美國私人機構捐出的數億美元，顯示出美國應對疫情的強大領導能力，並鼓勵其他國家跟隨援助。

此外，美國副國務卿比根（Stephen Biegun）還向媒體介紹稱，美方此番宣布的這一資金將支持世界衛生組織針對疫情所採取的相應行動。他還進一步介紹稱，美國已經向中國捐贈了近17.8噸的醫療用品，包括口罩、防護服、紗布及呼吸器等。美國衛生部長阿紮爾（Alex Azar）另表示，美方已經向世衛組織遞交了申請前往中國幫助防控疫情的美國專家團隊名單。他說，“目前正等待中國政府作出最終決定，我們其發展感到非常樂觀”。

阿紮爾指出，針對美國國內的疫情防控，衛生部主要採用通過美國疾病控制和預防中心所撥放的1億05百萬美元資金應對。他稱，已在上周要求國會再從衛生部其他的項目中撥款1億3千6百萬美元。阿紮爾稱，就是否向國會要求預算外資金應對疫情現在還尚無定論。同樣在當天，副總統彭斯較早在受訪時提出，目前疫情對美國的威脅仍然很低，並大讚中國在疫情爆發至今展現出“史無前例”的透明度。