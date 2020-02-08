習近平換將:衛健委副主任王賀勝任中共湖北省常委

習近平臨陣換將，將中國衛健委副主任王賀勝調任中共湖北省常委。中國今日頭條說他在武漢指導抗疫情已多日。但中國媒體今天8日才爆出他在湖北省臨危受命的消息。他被任命的背景是湖北省高官因隱瞞疫情和應對不利，受到輿論嚴厲抨擊。

廣告 繼續瀏覽後續

據《湖北日報》2月8日微信宣布，中共中央近日批准：王賀勝任湖北省委委員、常委。這是繼軍方首席生化武器專家陳薇少將接管武漢P4病毒實驗室被宣布次日，中國媒體報道的另一則與武漢肺炎有關的高層人事布局。

王賀勝空降湖北省正值武漢疫情擴散，湖北省當局在新冠病毒危機管理方面束手無策，受到輿論嚴厲抨擊之際。

湖北省首府武漢市去年12月發生冠狀病毒肺炎，被當局淡化處理，沒有及時有效地為武漢居民拉響警報，也沒有出台有效防禦措施，反而組織萬人宴會，營造盛世氣氛，結果疫情失控，擴散到全國全境和20多個國家，釀成大禍：成千上萬人在新冠病毒的折磨中煎熬，或者死去。

不過，湖北省和武漢市領導人似乎暗示他們雖然對民眾隱瞞，卻從未對上級隱瞞。這可從華春瑩說，北京從1月3日開始跟美國溝通過30次武漢疫情來印證。

那麼，武漢疫情失控的責任應該由誰來負？武漢市長在接受訪談時暗示他沒有授權不能擅自行動，將鍋甩給了中央或者國務院。而網上一篇以國務院工作人員口吻寫的未署名網文又“透露”：李克強獲得武漢疫情緊急的信息後，本要立即採取行動，卻因習主席希望不影響春節氣氛而暫時打住。卻不想，疫情面前時間就是生命，耽誤一天就有更多人感染。

這次習近平將中國衛健委排名第一的副主任王賀勝空降的湖北省當委常引人關注湖北省是否會“大換血”。全部人馬都謝罪下台。

據中國百度介紹，王賀勝現年58歲，河北清苑人，法學博士，曾在天津文衛系統任職30年，是天津醫學院（現天津醫科大學）衛生專業科班出身，1984年本科畢業後留校，在黨團口任職近18年。