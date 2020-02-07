身處武漢報道疫情 公民記者陳秋實被指失聯

中國著名律師陳秋實在過去近兩周來前往武漢，並與當地報道新型冠狀病毒感染肺炎疫情，他的母親則在周五凌晨通過其“油管”（Youtube）頻道發視頻，並呼籲網友幫忙尋找兒子的下落。她介紹稱，陳秋實前一天告知要去"方艙醫院"探訪，從晚上七八點到第二日凌晨兩點都處於失聯狀態。

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1月25日，陳秋實發推文稱："大年初一凌晨，我以公民記者的身份隻身前往武漢疫區的武漢中心醫院發熱門診，為全球關注這場疫情的朋友帶去最真實的第一手報導。"他在武漢被封城後一天進入這一此次疫情最為嚴重的城市，此後他通過推特和“油管”等社交媒體，對他在當地所探訪的醫院和接觸的患者及武漢市民的情況加以介紹，並參與幫助向醫護人員捐贈支持等行動。根據陳秋實推特賬號在其失聯後發布的訊息指，他在當地時間2月6日晚上7點左右與外界失聯。他的手機在當時處於打通但無人接聽的狀態。

在陳秋實被首度確認失聯前，他曾於當天轉髮網友抱怨武漢"方艙醫院"被指"隔離條件惡劣"的信息，並稱"稍等我去核實一下"。此後，他的推特賬號上發出的都是有關他本人失聯的消息。而在其“油管”頻道最近刊登的一篇視頻直播中，陳秋實還採訪了一位武漢市民，這位自稱是病患死難家屬的市民介紹稱，一月初當地疫情已經出現，但是市民們沒有得到及時通知，以至導致大量民眾感染。據悉，陳秋實去年8月也曾以個人身份前往香港報道過反修例運動，在返回中國大陸後也曾一度失聯，他在當地的社交媒體賬號也因此被封殺。另據香港電台報道顯示，陳秋實戶籍地青島的警方通知家人，指陳秋實昨日下午被國保帶走並接受“醫學隔離”。此外，日前曾經到當地醫院拍攝到遺體，並上載網上的武漢商人方斌，住所被指遭當地多名國保人員駐守，禁止他出門。