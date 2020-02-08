香港醫護投票不延長罷工但護士協會或採取工業行動

發起階段性罷工已有5日的醫管局員工陣線，7日舉行投票，最終約4000人投票表示不會參與延長罷工，工會正式宣布擱置罷工，但醫管局方面卻未承諾不會對罷工醫護進行秋後算賬。此外，衛生服務界立法會議員李國麟表示，護士協會下星期二會舉行緊急會員大會，商討是否要發起工業行動支援，協會的中央委員會已經商討不同方案，包括罷工及按章工作。

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在醫管局員工陣線投票決定不延長罷工之後，醫醫管局聯網服務總監楊諦岡8日早在香港電台節目中表示，非常歡迎工會擱置罷工行動，形容是對病人及市民最好的選擇，又指事件沒有一方是贏家。他指首日罷工約有3000名員工參與，其後每日約有5000多人參與。對於會否對罷工醫護秋後算賬，楊未有正面回應，僅指要情理兼備處理，醫管局有既定的人事程序處理員工缺勤，亦要視乎個別員工不上班的情況。

工會近百醫護昨一度衝上醫管局大樓，要求與高層對話，楊諦岡說，聚集人士在大樓叫喊口號等行為，可能影響大樓內其他同事工作，亦明白他們採取新的表達方法，形容醫管局昨日採取包容的形式，慶幸沒有任何人受傷，希望雙方有溝通的機會。對於工會昨日曾致電多名醫管局高層的秘書要求對話，但對方立即收線，楊稱不清楚中間的溝通。

醫護防護用品不足的問題，楊諦岡說，上月公立醫院的外科口罩使用量較多，一個月使用量等於5個月，現時存貨有1,600萬個，大約足夠使用一個月左右，保護衣的存倉量則共有約220萬件，，指現時採購防疫裝備有一定的困難，會繼續與供應商溝通，早前農曆新年前已落單加購6個月份量，但供應商有很多不穩定因素，全球供應鏈有問題，未能確定到貨日期；已呼籲7個聯網謹慎控制存倉量，務求每位醫護人員都有防護裝備。

工會要求醫管局定期公開防疫裝備數目，楊諦岡說，可以安排後勤人員點算，但現階段已全民皆兵，工作非常繁忙，加上各部門每日提取防護裝備的數目浮動，即使定期公布也未必有很大意思，認為現時應集中抗疫。

他承認，近日有公立醫院醫生辭職，但不清楚數目及是否與罷工有關，而醫管局計畫逐步大幅刪減部份非緊急門診及手術服務，務求先將資源投放應付疫情，但強調不會一刀切。

立法會議員李國麟則在另一電台節目上批評政府未有做好措施堵截病毒源頭，令疫情由天災演變成人禍，出現口罩不足和市民搶購廁紙等物資的情況。他指政府不停指已經投放資源給醫護，但前線感受不到。他說護士協會下星期二會舉行緊急會員大會，商討是否要發起工業行動支援，協會的中央委員會已經商討不同方案，包括罷工及按章工作。

社區組織協會幹事彭鴻昌亦指，政府在醫護罷工過程中不瞅不睬，促請醫管局不要追究罷工醫護，讓他們可以安心抗疫，並相信醫護人員罷工的出發點是好，但從病人的角度絕對不認同以罷工作為談判或壓迫的手段。