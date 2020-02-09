世衛多給北京讚歌或引“我們被騙了”質疑

過去一個多月來，新型冠狀病毒肺炎升級成為全球公衛危機，世界衛生組織近來面臨製造“假安定感”的質疑，讓外界對新冠病毒鬆懈，可能加速潛在的病毒傳播。世界日報引述路透社說，世界衛生組織秘書長譚德塞多次稱讚中國的防疫努力，面對中國日益嚴峻的疫情，專家責難譚德塞，話說早了，導致外界鬆懈。

廣告 繼續瀏覽後續

據世界日報報道，世衛組織屢贊中國控制疫情得當，引各界責難“我們被騙了”。

該報道稱，新冠病毒上月肆虐中國武漢，WHO釋出“中國控製得當”的訊息，隨着新冠病毒散播到中國境外，世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)仍讚譽中國應對疫情的“透明度”；即便諸多證據顯示，中國試圖讓吹哨醫師噤聲並隱匿病例，譚德塞仍頌揚中國國家主席習近平。

據提供WHO技術協助的喬治城大學(Georgetown University)全球衛生法教授高斯丁(Lawrence Gostin)說：“我們被騙了，我等公衛專家根據WHO和中國的說法告訴大眾，這不嚴重、我們可以掌控，但我們給予錯誤的保證。”

該報道引述華盛頓郵報消息，管理新感染的疫情絕不容易，尤其WHO必須與會員國合作取得資訊和應對方法；熟悉WHO運作的專家，包括卸任與在職顧問紛紛表示，謹慎的外交和公眾讚譽可能讓危機國家免遭國際孤立。

WHO在2002年嚴重呼吸道癥候群(SARS)爆發時學到寶貴教訓，中國起初試圖掩蓋疫情。據部分專家說，WHO這次做得較好，但也有人擔心WHO在疫情爆發初期信賴中方數據和評估，且持續稱讚中國控制疫情，考驗WHO的全球公信力；然而此刻，全球亟需WHO。

智庫“外交關係協會”(CFR)全球公衛資深研究員黃嚴忠(Yanzhong Huang)說：“我擔心，我們能否在國際回應方面，有效恢復領導力；人們相信WHO守衛全球健康，因為它政治中立且專業。”

該報道說，SARS疫情震驚中國且改變WHO回應威脅的方式，在危機夢魘中，更新的規範要求WHO回報新出現的傳染病，並賦予市民團體等非官方資源更廣泛的權力調查威脅，旨在避免隻手遮天。

外交關係協會”全球公衛資深研究員黃嚴忠黃嚴忠說：“稱讚中國領袖並非壞主意，但盼以專業、可靠的方式進行。”

據該報道說，不過，WHO目前似乎將堅守原策略；譚德塞6日在記者會上被問到中國吹哨醫師李文亮之死，說道：“考量事實，非常難說中國是在隱匿疫情。”