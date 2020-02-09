中國派包機 大部分武漢遊客卻選滯留續游巴厘島

中國一家客機周六（2月8日）從印度尼西亞的旅遊勝地巴厘島起飛，帶着61名因肺炎疫情滯留在那裡的中國遊客返回武漢。當地約有3000多名中國遊客因武漢肺炎疫情滯留在美麗的巴厘島，不能回國，他們中間大部分人選擇繼續滯留在巴厘島。

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據美國之音今天報道說，中國包機巴厘島僅接回61名滯留遊客，數千人選擇留下。乘客中大部分是武漢人，他們是春節期間來巴厘島旅遊的，停航後被滯留在當地。

中國的疫情擴散以後，印度尼西亞就中斷了與中國大陸的航空聯繫。3000多名中國遊客因此滯留在美麗的巴厘島，不能回國。星期六的這架包機可以提供189個座位，但是只有61願意乘機回歸。據法新社報道，巴厘官員說，剩下的這些中國遊客對延長他們在巴厘島的度假看起來沒有什麼意見。

據該報道稱，中國駐巴厘的領事館人員稱如果中國遊客要求，領事館將會考慮安排更多的飛機送他們回國。已經回去的人表示，他們喜歡巴厘島，以後還會再來。

中國的疫情目前正值高峰期，官方說已經有800多患者死亡。

據法新社報道，巴厘機場當局負責人阿米爾說，離開的這些中國人都接受過醫療檢查，“他們都很健康”。

報道稱，印度尼西亞擁有2.6億人口，是世界上人口最密集的國家之一。但是到目前為止，這個國家還沒有發現一例確診的肺炎病毒病例。周五，巴厘官員表示，他們拒絕了41名最近去過中國的外國遊客入境。這些遊客分別來自俄羅斯、巴西、新西蘭、摩洛哥和英國。