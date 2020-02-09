元宵節過了新冠疫情鍾南山預計拐點未現 增憂慮

元宵節之日，按傳統春節作息，理應是中國外地民工返城準備開工高峰，但有外媒記者走訪北京站廣場，旅客稀少，一片空蕩。世界日報說，這場武漢新型冠狀病毒疫情防控阻擊戰，困難越來越多。

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據世界日報報道稱，中國元宵已屆，疫情未緩，不見鍾南山預估的轉折點。

中國改革開放已40年，但“計畫”思維性格依舊明顯，作息有着政治周期與傳統規律。以春運為例，今年從1月10日開始至2月18日結束，共計40天；黨政企事業部門定2月1日上班，外地民工則是休息到元宵節前返城。按慣常，以北京市為例，本周起市內原該車水馬龍，道路上車輛恢復擁塞、地鐵與公共汽車擠滿乘客；天安門廣場遊客如織。北京站、西站、南站等火車站更應該是摩肩擦踵，全是拎着大小包行李的外地返城人員。

據該報道稱，實際情況是，返鄉人潮並未進京，還“被封閉”在外省市老家；原訂的1日開工也因疫情改為“不早於10日前”上班。

中共中央政治局常委會3日召開“研究加強疫情防控”會議，總書記習近平稱，疫情防控要堅持全國一盤棋，堅決遏制疫情蔓延勢頭，堅決打贏疫情防控阻擊戰。“一盤棋”意味着防控疫情宛如“圍棋”博奕。按新型冠狀病毒7至14天潛伏期推算，1月23日小年夜至元宵節時長17天，在春運期間遭感染的潛在病患，在本周會發病現身。即中國防疫專家鍾南山此前所言，元宵節會是“拐點”、轉折點。

該報道指出，計畫趕不上變化。截至7日的最新數據顯示，中國新增確診病例3399例（湖北2841例），新增重症1280例（湖北1193例），新增死亡86例（湖北81例），且新增疑似病例4214例（湖北2073例）；疫情未見轉折。

若以下圍棋看，起手的中心疫區湖北與武漢，迄今不僅未能阻擊病毒，戰場還擴散至整個棋盤，疫情仍在傳播未歇；這也是本周為何有許多中國城市強化“封閉式”管理，嚴禁外地人進入、本地人外出的主因，目的是杜絕返城復工人潮造成疫情再次傳播。

事實上，許多勞務提供大省本周起已“暗中”加強管制省內民工外出途徑。除了外界熟悉的管制村裡對外聯絡道路，想搭乘客運或火車，必須持有縣級醫療院所開具的“健康證明”，此舉變相讓民工根本離不開家。

另一管制是，抵達目的地城市後要進行“14天”自主健康隔離。外省民工在大城市裡，多是在城鄉結合部的農村住宅小區租屋；現實是，村幹部會要求先“村外”完成隔離、憑健康證明再進村，困境是民工根本找不到地方可以“自主隔離”。

據該報道指出，中國外地民工至少2億人，插翅難飛的封閉式管理雖不人道，確有其必要性。新京報今天報導，北京出現“3次”咽喉拭子核酸檢測均呈“陰性”，後經肺泡灌洗檢測才確診的病例，顯示新型冠狀病毒的“隱匿性很強”，而每位疑似病例都做下呼吸道檢測的可行性不高。

當前已出現許多“未發燒、但確診感染”的病例，這讓進出商場、辦公大樓或車站等公共場所，要先量體溫的第一道防線出現“突破口”，極可能是疫情持續未歇的原因之一，仍有已感染者未被發現。

世界日報說，觀棋不語真君子。面對棋盤內黑子白子疫情攻防激烈，北京迄今獲得外國的實際支持仍不多。美國帶頭撤僑，日本、英國與德國等繼之，且還逐步中斷空中航線；主要大國想當“真君子”，令中國陷入信心危機。

輿論信心戰是本周疫情防控另一重點，畢竟時間拖越久，中國民眾心裡也會狐疑，熟悉的舉國體制這次是否奏效？中國央行副行長潘功勝昨天說，疫情得到控制後，“經濟會較快回到潛在產出附近”，即是對內信心喊話。

對外，習近平7日與美國總統特朗普通電話。中方目的應是希望藉由美國的國際影響力，帶頭背書來加強各國對中國的信心；但新華社刊發的新聞稿可以看出，川普僅是口實之惠、在商言商，關心的是美中第一階段貿易協議能否落實。

該報道稱，人算不如天算。新型冠狀肺炎首位“吹哨者”李文亮醫師，7日凌晨因新型冠狀病毒病逝，中國各社交平台掀起悼念風潮，中共宣傳系統則是極力“轉風向”、試圖平息民怨延燒；結果，世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨晚還發文哀悼李文亮，徹底“豬隊友”。

防疫棋局陷入膠着，病毒又準備再辟新戰場。武漢市長周先旺1月26日在記者會曾透露，受春節和疫情影響，已有500多萬人離開武漢，還有900萬人留在城裡；出城的500多萬人、現在要返回武漢了。湖北省衛健委官網今天通報，截至7日，武漢市確診1萬3603例、死亡545例；亦即，武漢封城斷絕對外交通已超過兩周，透過擴大檢測的確診人數飆升22倍，死亡數攀升12倍。

世界日報說，最後是打贏疫情防控阻擊戰的關鍵：“口罩”。中國目前口罩的日產能約2000萬個，待增加生產線至2月底，預計每日產出1.8億個口罩。如此巨大天量，實際上也遠遠無法應付正常上班上學後，至少5億人一天一個的消耗量。