北京調送口罩去香港 網絡罵潮洶湧

香港爆發口罩荒，特首林鄭月娥8日表示，在中國國務院港澳事務辦公室大力協調下，過去一個月已從中國大陸獲得1700萬片口罩。此言一出，引發陸民群情激憤，網絡掀起一片撻伐聲浪，痛批港澳辦對香港“跪舔”。

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據中央社今天報道說，中國調度1700萬片口罩給香港，大陸民群情激憤。據香港特首林鄭月娥昨天表示，雖然中國大陸口罩短缺比香港更嚴峻，但國家仍然支持香港；在國務院港澳事務辦公室大力協調下，過去一個月已從大陸獲得1700萬片口罩。

林鄭月娥9日傍晚舉行記者會說，港府現在庫存1200萬片口罩，只夠政府部門使用一個月，物流署已經接洽20個國家超過400個供應商，訂購超過4800萬片口罩，但全球口罩都出現大幅度供不應求，加上不少國家已經實施了出口管制，目前已經送達香港的只有300萬片。

該報道說，中國大陸疫情嚴重，醫護物資嚴重短缺。截至8日午夜，大陸武漢肺炎累計已811死，累計確診病例3萬7198人。香港迄今1死，累計確診病例26人。

林鄭月娥昨天這一席話，再度挑起陸民對“反送中”運動長久累積的不滿情緒，網絡掀起一片撻伐聲浪，痛批港澳辦對香港“跪舔”。

在微博新聞討論串，有網友氣憤表示，“全中國人民買不到口罩，原來供給白眼狼了”；“會鬧的孩子有糖吃”；“武漢市民和醫護人員的口罩都保證不了，居然給香港這幫廢青送過去這麼多口罩”。有網友反問港澳辦：“是要送去給他們拿來罷工暴亂嗎？”；“是我們內地醫護人員命賤呢？還是人民的命賤呢？還是香港人的命高貴呢？”還有網友要求，給香港的口罩一定要印上“我是中國人”，獲得最多按贊。

該報道稱，由於群情激憤，中共鷹派官媒環球時報總編輯胡錫進今天凌晨1時許在微博發文緩頰稱，他看到的第一個感覺就是很不舒服，覺得國家真沒必要在這個時候用口罩去感化那些香港人。事實證明他們當中很多人是感化不了的，其中甚至有人會認為，國家這個時候克服困難撥給他們口罩，就是因為他們敢鬧鬧來的。但胡錫進話鋒一轉表示，不管怎麼說，香港是中國的一部分，不管那裡是否有一批人同國家離心離德，但在重大公共衛生危機面前，“不管我們願意不願意，國家都要履行對香港的正常責任和義務”。

據胡錫進最後向反送中喊話：“至於那些最惡毒攻擊國家的人，我期待他們有骨氣喊出來：我們拒絕戴中國口罩。”