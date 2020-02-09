台灣：將以「Chinese Taipei」身分出席WHO全球專家會議

世界衛生組織(WHO)後天(11日)將針對新型冠狀病毒疫情邀請全球專家開會討論。WHO透露，屆時台灣和中國都會以「在線」方式參加。台灣疾管署副署長莊人祥今天證實，目前台灣還在爭取派專家前往日內瓦實地參加會議，如果不行則可能參與在線會議，預期會以「中華台北」(Chinese Taipei)身分出席，出席的專家人選已有腹案，但目前不便公布。

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WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）昨天在記者會上表示，全球約有400位專家參與會議，但很多合作夥伴因來自高風險區所以不會親自到日內瓦現場，屆時會有台灣的專傢夥伴以「在線」方式參加，也有中國其他專家「在線」參與， 相信他們能高度參與並在討論時做出貢獻。

台灣疾管署副署長莊人祥今天說，這次會議聚焦在新藥、疫苗技術的研發、治療的方法，以及診斷工具開發等議題。主要是希望各國集思廣益，台灣能否派專家出席會議現場，最晚明天定案。

一月底，WHO曾在日內瓦針對新冠病毒召開緊急會議，當時台灣已經出現確診案例，但沒有獲得邀請。2月3日開始舉行的WHO執委會議，中國大陸代表更在發言時表示，定期對港澳台實時主動通報疫情，以及迅速分享病毒基因序列。這次WHO主動說明台灣將出席在線會議，對台灣而言是重大突破。

台灣外交部今天肯定WHO研議邀請台灣參加新冠病毒專家會議，發言人歐江安表示，台灣已向WHO表達派員與會的強烈意願，目前正與WHO溝通中。

她強調，這是一個好的開始，但絕不意謂台灣不須繼續爭取以觀察員身分出席世界衛生大會（WHA），以及其他的WHO技術性會議、活動或機制；相反地，這充分顯示台灣爭取參與WHO訴求的正當性及合理性已獲得國際社會普遍認同與支持。