周梓樂逝世三月警察暴力對付悼念者並向記者群射胡椒噴末

香港科技大學學生周梓樂三個月前在九龍東將軍澳區一場警民衝突中離奇墮樓斃命，一群市民8日在該區遊行為周同學沉冤未雪而舉行遊行悼念，人群同時又譴責特區政府對抗疫情不力，致武漢病毒在香港肆虐，包括醫療口罩在內全套裝備精良的防暴警察再一次為林鄭月娥政府政權護航，暴打遊行示威者，並且向至少三家傳播機構的記者近距離射胡椒噴末。事件中一共有60人被捕。警察過去一直有“便衣”警察監察人群，8日晚的執法行動時更出動“便衣”警車，令人防不勝防，警察之“古惑”程度，連香港出名的“古惑仔”恐怕也望塵莫及。

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將軍澳寶寧路普通科門診診所被政府指定為專門治理武漢肺炎輕症診所，2月8日適逢是科大學生周梓樂墮樓逝世三個月，有網民呼籲晚上在區內聚集遊行抗議，逾百名市民響應在周同學出事的尚德停車場外聚集，燃點蠟燭及獻花，亦有人士在附近堵路，阻止警察。至晚上10時許，有數架白色七人自用車經過，大批便衣警員突然從“便衣”自用車的警車衝出追捕聚集人士，未幾防暴警察亦到場，現場多名人士被捕。至晚上10時半左右，防暴警察撤退時施放催淚彈，一名區議員的議員助理腰間中彈倒地，由在場救護員治理。

防暴警察在場暴力執法，發射多枚催淚彈、橡膠彈驅散。期間警方又展開拘捕行動，立場記者與一眾傳媒趕至採訪，警方即設立封鎖區，在一處花圃窄路驅趕記者，一名記者跌倒，警方此時開始噴胡椒噴霧，立場記者與另一名同業想扶起跌倒的記者時，防暴警員推跌立場記者，又向記者頭部噴射胡椒噴霧，記者右眼被直接射中，感到刺痛要治理。

在此同時，Now 新聞台攝影師有配合警方指令後退，但從Now 新聞片段可見，最少兩名警員手持胡椒噴霧，一邊大聲喝罵，一邊周圍噴射，胡椒噴霧射中鏡頭，攝影師亦中招，他大聲表明自己一直在後退，質疑為何警員仍然噴射。期間有警員不知何故，步行時跌倒。另外，癲狗日報一名記者在將軍澳採訪期間，被多名警員多次喝罵，之後被多名警員制服在地拘捕。

西貢區議員陳嘉琳凌晨告訴立場新聞，8日晚共有5名西貢區議員被捕，包括主席鍾錦麟、馮君安、陳緯烈、蔡明禧及王卓雅，當中鍾錦麟和馮君安涉非法集結被捕。

警方則指出，警方昨晚到場執法期間，有“暴徒”向警察及警車投擲磚塊及硬物，有警車被損毀。因應現場情況，警方曾使用胡椒噴劑、催淚彈及橡膠彈等“驅散暴徒”。警方於行動中拘捕60人，涉嫌干犯非法集結及公眾地方行為不檢等罪行。警方警告，任何人違法破壞均須負上刑事責任，市民切勿以身試法。

之後將軍澳尚德邨附近聚集，以磚塊堵路，警方尚德邨附近又再拘捕多人，富康花園凌晨有大批人聚集，有警員發射胡椒球槍，最後至凌晨3時許人群散去。