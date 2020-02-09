因朋友圈帖文遭學生舉報 社科院大學一外聘教師被解職

近日隨着新冠肺炎在中國及全球多國肆虐和擴散期間，中國社會科學院大學文法學院實習督導、香港註冊社工周佩儀，被指因為2月6日在微信朋友圈“發表不當言論”，遭學生舉報，經校方調查，確認其言行違反教育部相關規定，造成“不良影響”，於近日決定解除其授課聘用合同，終止繼續授課。

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據悉，周佩儀是在微信朋友圈發表了有關評論武漢肺炎的言論後被學生舉報。她在朋友圈寫道：“制度形成的社會問題真不是聽幾個心理課程就完事的，冤死的命會落在每個人的心上變成恨……我真聽不下去正能量了，麻煩各位愛國小粉紅把我刪了吧！”她並隨後與學生在留言欄中辯論，有留言稱，“我們的國家在發展的過程中確實有很多不完善的地方，但是每一個中國人都會永遠愛她，並且會和她一起成長，因為這就是家的力量，是中華民族生生不息的血脈”。她回覆稱，“滾”。據了解，周佩儀畢業於香港理工大學社會工作專業，曾經在香港從事了10多年有關的智障人士服務的工作，2002年移居北京。

隨後，據一份中國社會科學院文法學院解聘周佩儀教師的通知顯示，在當前疫情嚴重的情況下，外聘教師周佩儀（香港籍）於2月6日晚在微信朋友圈中發表不當言論，被學生舉報。其言行違反了《新時代高校教師職業行為十項準則》，依據《教育部關於高校教師師德失範行為處理的指導意見》，解除與周佩儀授課聘用合同，終止其繼續授課。通知時期為2月7日。這一消息後經財新網與社科院大學聯繫確認屬實。另在社科院大學研究生院社會工作碩士教育中心網頁顯示，周佩儀是社會工作碩士教育中心社工實習督導，畢業於香港理工大學社會工作專業，曾經在香港從事了十多年有關的智障人士服務的工作，其間負責有關直接服務的操作督導，累計了豐富的社會工作前線服務的經驗。