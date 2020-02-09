土專家關注 指若疫情失控習近平政府將受更負面衝擊

繼新疆自治區再教育營問題、香港抗議潮、美中貿易戰之後，武漢肺炎吹哨人李文亮之死又給中國政府帶來新考驗。土耳其亞太專家分析認為，若無法控制疫情，將對習近平政府帶來更負面衝擊。

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據中央社今天報道說，若疫情失控，分析指習近平政府將受更負面衝擊。安卡拉智庫土耳其亞太研究中心（Turkish Center for Asia-Pacific Studies）主任喬拉克奧盧（Selcuk Colakoglu）表示，在致命病毒防疫上，“時間非常重要”，中國在疫情通報上是否足夠透明已引發國際討論。他說，據國際媒體報導，中國至少延遲一個月才以非常嚴肅手段因應疫情，“這再度令人質疑”。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情蔓延，全球確診超過3萬7000例，造成逾800人死亡，使人口第一大國因自我封鎖而陷入停擺，對中國和全球都造成影響。

報道稱，喬拉克奧盧告訴中央社記者：“現在北京似乎更急切地想要與其他國家合作，因為病例數和危機的規模非常龐大。對中國和對其他國家而言，如何控制此一危機有其急迫性。”

武漢市公安局訓誡吹哨人李文亮醫師，以及李文亮之死，更在中國引發悲憤的洪流，點燃民間對於當局不作為的憤怒，掀起要求言論自由的呼聲。據喬拉克奧盧表示，李文亮之死導致中國社會不滿情緒日增。處理香港反送中抗議潮和新疆再教育營問題的經驗讓中國政府得到教訓，使得北京以更透明方式因應2019新型冠狀病毒疫情，並且願意與世界衛生組織（WHO）等國際機構和其他國家合作。

報道指喬拉克奧盧說：“這場病毒問題對（中華人民共和國主席）習近平政府而言是非常艱巨的任務，處理危機的手法非常重要。如果成功控制疫情，習政府就會更順利通過測試，否則將對中國政府造成更負面影響。”

喬拉克奧盧說，習近平已成為中國共產黨已故領袖毛澤東以來最強有力領導人，被稱為“毛主席第二”。但中國是人口第一大國、第2大經濟體，不只必須因應國內問題，也要處理全球議題。習近平面臨諸多巨大挑戰，而且外界難以了解中共內部權力鬥爭。全球許多終端產品和半成品在中國生產，對許多國家而言，中國更是廣大巿場。喬拉克奧盧說，舉世正關注武漢肺炎疫情將對世界經濟造成什麼樣的影響。他說：“倘若危機難以控制，再過數周、數月，將對全球經濟造成嚴重負面衝擊。”