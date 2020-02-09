專家憂新冠肺炎將在英國大爆發

據李文讀報引述英國媒體指，當年曾一起發現非洲埃博拉病毒和艾滋病毒的英國微生物學專家皮奧特警告說，新型冠狀病毒肺炎有可能成為流行病，並在英國大規模爆發。目前擔任倫敦衛生及熱帶醫學院院長的皮奧特還表示，他對新型肺炎迅速蔓延的速度以及每天出現的大量確診病例感到“擔憂”，而且認為其危險性比埃博拉病毒還要大。

廣告 繼續瀏覽後續

李文讀報指專家憂肺炎將在英國大爆發。《星期日泰晤士報》報道，當年曾一起發現非洲埃博拉病毒和艾滋病毒的英國微生物學專家皮奧特還指出，新型冠狀病毒肺炎不大可能在本月底或下月初之前就到達高峰期，而且在疫情結束前研製出疫苗的可能性也不大。報道還透露，世界衛生組織正在考慮把新型冠狀病毒肺炎列為“流行病（epidemic），意味着該病可能會成為在全球範圍內蔓延的一種新疾病，這也將是該組織過去十幾年來首次宣布的流行病。

據《觀察家報》也在頭版報道，5名英國人在法國一個滑雪勝地感染了新型冠狀病毒肺炎，其中包括一名9歲男童。與此同時，英國從武漢撤僑的最後一班包機已經離開當地，所有機上乘客在抵達英國後將先接受為期14天的隔離觀察，一旦發現有感染癥狀，就會被送往醫院接受隔離治療。報道還指出，截至昨天，全球已有725人死於新型冠狀病毒，而且預計今天稍後公布的累積死亡人數，將超過當年非典造成774人死亡的最高紀錄。

而該報今天的頭條新聞是，英國衛生部把數以百萬計的公立醫院病人資料出售給美國及國際大型藥廠，方便他們進行藥物研究。雖然有關資料號稱是匿名的，但通過家庭醫生的檔案可以查閱到每位病人的個人病例資料。

《星期日星報》報道，英超俱樂部熱刺的球星迪利·阿里（Dele Ali）拍了一個視頻短片，拿新型冠狀病毒肺炎開玩笑。在影片中，他戴着黑口罩說，病毒要來得更快，才能讓他感染到。他隨後為拍攝該視頻公開道歉。