德國從武漢撤出第二批僑民

據《柏林晨郵報》報道，德國從武漢撤出了第二批僑民20人。他們於周日抵達柏林。僑民全都狀況良好，沒有新冠肺炎癥狀。他們是否攜帶有冠狀病毒的檢測也在進行中，周一早上，檢測結果將出台。

廣告 繼續瀏覽後續

德國從武漢撤出的第二批僑民20人於周日早上乘坐英國撤僑專機離開武漢，抵達英國後，轉乘德國國防軍派去的專機，於當天當地時間13點左右抵達柏林特格爾機場軍事區。

抵達機場後，官方醫生立即對僑民進行了初步健康檢查，發現他們全都狀況良好。他們是否患有新冠肺炎的檢查，周一早上會出結果。隨後，僑民被送往柏林克佩尼克區一家德國紅十字會醫院的樓房裡，隔離兩周。對新冠病毒的檢測每四天會刷新一次。一旦發現僑民中有新冠肺炎患者，柏林夏里特醫院將對病人進行治療。

醫院給20位僑民配備了12個房間，以縮小萬一有人患病可能出現的感染範圍。根據德國政府的意願，照料僑民的工作將全部由紅十字會來負責。醫院工作人員不會參與，以避免醫院員工感染上病毒，然後又傳染給醫院裡的病人。

出於對冠狀病毒的恐懼，當天，柏林大約有20人在醫院門前抗議醫院接收歸國僑民。

柏林市衛生部長卡萊西則表示，柏林已做好了醫療準備。“總的來說，在目前情況下，柏林處於良好的武裝狀態。”

外長馬斯則在推特上對英國幫助接僑表示了感謝。他說，“非常感謝英國朋友充滿信任的合作。歐洲多個國家的僑民都在飛機上。這是歐洲團結的行動。它讓人們對歐英未來充滿勇氣。”

德國於2月1日從武漢運回首批僑民126人，隨後檢測出其中有2人患有新冠肺炎。德國現共有14名患者。