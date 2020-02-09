拐點來了? 中國今報新增確診病例增量較上日降逾700例

中國國家衛生健康委員會周日發布截至2月8日24時新型冠狀病毒肺炎疫情最新情況，當日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2,656例（湖北2,147例），新增重症病例87例（湖北52例），新增死亡病例89例（湖北81例，河南2例，河北、黑龍江、安徽、山東、湖南、廣西各1例），增量較上日降逾700例。

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據路透社今天報道說，2月8日中國大陸新增確診病例2656例，增量較上日降逾700例。此外2月8日新增疑似病例3,916例（湖北2,067例），當日新增治癒出院600例（湖北324例），解除醫學觀察的密切接觸者31,124人。

報道稱根據衛健委公布的數據計算，2月8日新增確診病例較上日減少逾700例，當日新增疑似病例降至4,000例以下，連續第三日下降，且為1月28日來的低點。

截至2月8日24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團現有確診病例33,738例（其中重症病例6,188例），累計治癒出院病例2,649例（黑龍江核減1例），累計死亡病例811例，累計報告確診病例37,198例（山西、黑龍江、河南、海南各核減1例）。