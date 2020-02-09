新冠肺炎國務院動態 李克強促研新藥 孫春蘭黃岡視察疫情

中國國務院總理李克強今日中國醫學科學院病原生物學研究所考察，先後到兩個實驗室聽取科研人員講述武漢肺炎病毒傳播途徑的研究，及抗病毒藥物篩選、臨床試驗等情況。而國務院副總理孫春蘭，今早率領中央指導組來到黃岡市疾控中心，了解疫情防控情況。

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據蘋果日報今天報道說，李克強促研製藥物以安全、有效作標準。

該報道稱，中國國務院總理李克強今日中國醫學學院病原生物學研究所考察，先後到兩個實驗室聽取科研人員講述武漢肺炎病毒傳播途徑的研究，及抗病毒藥物篩選、臨床試驗等情況。李克強稱，“有效藥物是打贏這場疫情的重要制勝武器”，並表示藥物及疫苗研製，一定要“尊重科學”，以安全、有效作為根本標準。

消息指孫春蘭帶隊，中央指導組黃岡視察。據該報道，國務院副總理孫春蘭，今早率領中央指導組來到黃岡市疾控中心，了解疫情防控情況。央視報道，孫春蘭稱黃岡的醫療條件較武漢差，要落實區域聯防聯控，集中力量抓好源頭防控，做到“應收盡收”，切斷病毒傳播途徑。孫春蘭亦到當地農村及社區視察，了解當地“封村”防疫，及社區隔離人員的措施，強調要把關口前移，落實各項防控措施，確保全部疑似病例及確診患者得到及時治療，真正做到不漏一人。

此前，國務院總理李克強受習近平委託，前往武漢視察疫情。