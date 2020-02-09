新冠肺炎維穩 雲南控有5位"李文亮"遭拘留

繼湖北武漢之後，雲南文山兩家醫院共五名醫務人員分別被指偷拍和散布疫情防控信息，被拘留十天。湖北鍾祥一男子也因在微信群發表有關疫情言論被公安行政拘留五天；青海也出現同類事件。

廣告 繼續瀏覽後續

據自由亞洲報道，“散布疫情信息” 雲南五名醫務人員被拘留。

中國新冠肺炎相關疫情防控信息成為當局的敏感話題。據人民網消息，2月6日（星期三），雲南省文山州人民醫院文某、文山市人民醫院劉某等五名醫務人員因偷拍、散布疫情防控信息，造成惡劣影響，被文山市公安局依法作出罰款、拘留的處罰。

報道稱，2月3日，文山市公安局在防控工作中，發現有人將疫情信息在微信圈中傳播，造成惡劣的社會影響，文山市公安局高度重視，及時進行調查。公安認定，文山州人民醫院文某、謝某某、關某某利用工作便利，私自拍攝患者，並散布相關信息，文山市人民醫院劉某、余某某通過微信轉發傳播。文山市公安局依法對文某、余某某、劉某、謝某某行政拘留十日，並處罰款五百元；對關某某罰款五百元。

據自由亞洲周五採訪中國毒奶粉維權群體“結石寶寶”成員蔣亞林說，警察不是醫生，無專業判斷能力，因此，執法必須慎重：“對於疫情而言，警察不是疫情專業，他肯定不懂，但是對於醫生而言，這是他的專業，他能夠預測到疫情的趨勢。這些醫生包括武漢的李文亮都是‘吹哨人’，他們在不斷的提醒大家狼來了，着火了，大家想辦法吧。但是這幫警察卻是滅口的。”

據蔣亞林說，武漢眼科醫生李文亮遭到警察訓誡，北京最高法院已經發表文章要求公安慎重處理類似事件，但是雲南警方依然我行我素：“李文亮等八君子的事情說他們造謠，而事實證明他們沒有造謠，現在九州封城，在這樣的情況下，雲南還發生這樣的事情，這幫警察估計腦子進糞了吧。”

該報道指出，與此同時，新型冠狀病毒重災區湖北鍾祥警方對一男子處以行政拘留5天，理由也跟言論有關。據公安“雲上鍾祥”發通報稱，2月3日，鍾祥市柴湖鎮某超市員工吳某，在“柴湖某購物服務群”散布“柴湖新城某生鮮超市有新型冠狀肺炎病毒”的謠言，引起部分群眾恐慌，造成惡劣社會影響。柴湖派出所依法給予吳某行政拘留五日處罰，並責令其公開檢討，消除影響。據鍾祥公安還表示，疫情防控工作作為當前壓倒一切的重大政治任務，會密切巡查網上輿情動態，針對網上出現的疫情謠言要及時發現處置，嚴厲打擊。截至目前，鍾祥市公安局已依法查處編造、傳播謠言、製造謠言治安案件3起，行政拘留3人。

自由亞洲報道另據青海警方通報，1月25日，西寧市湟中縣海某在微信群發布“西寧市出租車25日起全面停運公告”謠言信息，造成該謠言大量傳播，影響惡劣，湟中縣公安局依法對其行政拘留10日。警方還對微信傳播的“盛達國際小區發現疑似疫情、西寧市超市即將關門、西寧已封城、人民幣攜帶冠狀病毒”等謠言進行了追查。截至30日，共處置負面謠言信息884條，批評教育69人，行政拘留3人。