或抗議賴清德入白宮國安 解放軍軍機今繞台 台軍掛彈迎控

中國解放軍軍方9日晚間稱，今日（9日）解放軍東部戰區組織海空兵力實施戰備巡航，包含出動驅護艦、轟炸機、殲擊機和預警機等多種武器裝備，並檢驗多軍種一體化的聯合作戰能力。空中兵力途經巴士海峽、宮古水道巡航飛行，並進行針對性實戰課目演練。台灣軍方派出F-16戰機升空監控。

廣告 繼續瀏覽後續

據中國時報今天報道指解放軍繞台警告！陸媒稱：不滿賴清德訪美倚美抗陸。

該報道說，近日副總統當選人賴清德訪美，不僅進入白宮訪問，更出席華府一年一度“國家祈禱早餐會”，對此陸方似乎不太滿意。據陸媒“環球時報”報導，權威人士表示，近期民進黨當局加大台美勾連，倚美抗陸，策畫賴清德訪美，加緊謀“獨”，軍方有關行動具有濃厚警告意味。

消息說，台灣國防部今日發布大陸機艦“遠海長航”資訊，並在今年首次曝光我F-16戰機近距監控共軍轟六戰機畫面。國防部表示，中共殲11、空警500、轟6等型機，於本日上午11時許經巴士海峽由西太平洋進入宮古水道飛返原駐地，執行遠海長航訓練。

該報道說，共軍戰機繞巴士海峽並稱“戰機巡航合法且必要”。今日中午11時傳出有中共軍機經巴士海峽由西太平洋進入宮古水道飛返原駐地，執行遠海長航訓練。

中國解放軍軍方晚間也做出相關回應，解放軍空軍大校張春暉在今日執行完海空兵力戰備巡航後作出相關談話。他表示，今日（9日）解放軍東部戰區組織海空兵力實施戰備巡航，包含出動驅護艦、轟炸機、殲擊機和預警機等多種武器裝備，並檢驗多軍種一體化的聯合作戰能力。空中兵力途經巴士海峽、宮古水道巡航飛行，並進行針對性實戰課目演練。

張春暉還稱，台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分，中國軍隊戰備巡航完全正當合法，是針對當前台海安全角勢和維護國家主權需要採取的必要行動，以挫敗“台獨”分裂活度、維護台海地區和平穩定。