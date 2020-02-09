新冠肺炎 古特雷斯贊中國抗疫傑出

聯合國秘書長古特雷斯今天稱讚中國對武漢爆發的2019新型冠狀病毒疫情採取「傑出」回應，並對外界的污名化行為提出警告。聯合國屬下的世界衛生組織正在醞釀正式做出避免將疫情以發生地污名化。

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據法新社今天報道說，聯合國秘書長贊中國抗疫表現傑出並籲勿污名化。古特雷斯（Antonio Guterres）在埃塞俄比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）的「非洲聯盟」（African Union）總部召開非盟峰會會前記者會上表示：「中國為了控制疫情和避免病毒傳播，盡了極大努力。我認為這份努力並不簡單。」

古特雷斯還說：「中國自己也承認，（疫情）規模如此龐大，仍存在一些障礙和問題必須解決。」

據中國官方通報，截至8日午夜，中國境內新型冠狀病毒肺炎累計死亡已達811例，超越2003年嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）全球死亡人數；確診也高達3萬3738例。

法新社說，中國以外，已有近30個國家或地區合計出現超過320例確診，恐慌情緒蔓延全球。研究人員正加快腳步尋找對抗這種病毒的治療藥物和疫苗。

據古特雷斯今天表示，國際間有必要採取「非常強力合作」和展現「強大團結」。

他說：「我們需要避免在這種情況下，有時會伴隨出現的污名化行為。發生這種事時，會出現完全不相關的人士突然間因任何原因被污名化。我認為維持非常強烈尊重人權的態度很重要。」