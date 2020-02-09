新冠肺炎 台灣報第18例 突現無癥狀高病毒

台灣中央疫情指揮中心指揮官陳時中9日宣布，新增1例境外移入病例，個案是日前曾游意大利確診夫妻的另一名20多歲兒子，也是國內第18起病例。

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據中央社今天報道說，武漢肺炎台灣第18例，首見無癥狀高病毒感染者。武漢肺炎延燒，指揮中心今天表示，曾游意大利確診夫妻的另一名兒子也中鏢，是國內首例無癥狀確診個案，且體內病毒量高。有鑒於此，指揮中心將研議對所有親密接觸者進行采檢。

中央流行疫情指揮中心下午召開記者會，由指揮中心指揮官、衛生福利部長陳時中宣布此消息，這起病例是一對日前曾確診新型冠狀病毒夫妻的兒子，這一家四口1月22日自香港轉機至意大利旅遊，2月1日自香港轉機返台，先是爸爸出現發燒、肺炎癥狀通報，妻子則因出現感冒癥狀一併采檢通報，夫妻倆於6日確診。

防疫人員進行疫調時發現，這對夫妻的大兒子在意大利期間也曾出現咳嗽癥狀，經采檢昨天確診；小兒子雖然沒有任何癥狀，但因同行的3名家人都相繼確診，研判可能暴露到同樣的感染源，有可能是飛機、機場或在意大利，因此即便不符采檢條件，防疫人員仍主動進行采檢，體內病毒量相當高，研判可能只是還沒出現癥狀，是否具傳染力也未知。

指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，由於這一家四口是自由行，並沒有其他密切接觸者，目前掌握到一家四口接觸者共78人。

該報道說，依照世界衛生組織（WHO）相關條例，防疫單位也會向航空公司索取確診個案過去搭乘班機的前2排、後2排乘客名單，若是本國人會持續追蹤，若為外國人則會通知該國提高警覺。

有鑒於國內出現首例新型冠狀病毒無癥狀感染者，陳時中宣布，將邀專家研議擴大采檢範圍，對確診個案所有親密接觸者進行采檢。

莊人祥指出，根據現行規定，確診個案的密切接觸者將居家檢疫14天，一旦出現發燒、上呼吸道等癥狀將送醫通報檢疫，但因國內出現首例無癥狀感染者，而且采檢結果發現體內病毒量相當高，因此才考慮擴大采檢範圍，可能導致確診個案數快速增加。未來若擴大采檢條件，台灣檢驗能量能否因應。莊人祥強調指揮中心有“超前部署”，目前全台至少有14個檢驗實驗室，一天能檢驗800多件檢體，即便擴大采檢也能因應。