新冠肺炎 官方確認氣溶膠傳染 威脅更大更遠

中國衛生防疫專家確認：新冠肺炎傳播途徑，除了直接傳播、接觸傳播之外，還包括"氣溶膠傳播"。所謂"氣溶膠傳播"，即飛沫混合在空氣中，形成"氣溶膠"，吸入後導致感染。稍早前專家稱有待觀察。

廣告 繼續瀏覽後續

據bbc報道說，武漢肺炎：中國確認新冠病毒經空氣通過氣溶膠傳染。中國官方衛生部門是在周六（2月8日）確認新型冠狀病毒可以通過空氣傳染。

上海舉行的新聞發布會上，衛生防疫專家確認：新冠肺炎傳播途徑，除了直接傳播、接觸傳播之外，還包括"氣溶膠傳播"。氣溶膠（aerosol），是由固體或液體小質點分散並懸浮在氣體介質中形成的膠體分散體系。通俗簡單來說，氣溶膠就是空氣中穩定分散懸浮的液態或固體小顆粒，肉眼看不見。

此前的2月5日，中國國家衛健委網站公布的《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）》中，對病毒傳播途徑的描述曾經表示 "氣溶膠和消化道等傳染途徑尚待明確"。

時隔3天後，氣溶膠傳染途徑得到中國官方衛生部門的確認。

該報道說，氣溶膠傳染與飛沫傳染途徑的不同之處在於傳播距離。飛沫和接觸傳染，都是在近距離範圍內發生，而氣溶膠的傳播距離遠，增加了無接觸感染的風險。

據該報道稱，正值中國農曆元宵節，衛生部門警告病毒在家庭成員間的傳播性非常高。上海官方建議要取消一切社會活動聚集，要勸阻重點疫區的親朋好友推遲前往上海計畫。