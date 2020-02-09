新冠肺炎 武漢群染危險陡增 醫生與就診者同染 傳紀律要求不準隨便接受採訪

武漢肺炎疫情持續，甚至心理醫院也難倖免。中央社引述中國媒體說，由於警覺不足及防護用品未能及時到位，武漢精神衛生中心醫院院內群聚感染情況嚴重，至少有30名醫護及50名病患確診感染武漢肺炎。

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據中央社今天報道說，陸媒：武漢醫院群聚感染，30醫護50病患確診。報道引述中國新聞周刊消息，武漢市精神衛生中心（武漢市心理醫院）是武漢的“三級甲等”醫院，共有950張床位和800多名醫護人員及員工。報導引述醫院化名“趙平”的醫師表示，醫院的六角亭院區女性病房自1月12日起，就陸續有人出現發燒癥狀。

第一批發燒人數在10人左右，但最初被當作普通感冒。直到1月24日，該院六角亭院區及二七院區出現集體發燒現象，檢驗後發現，至少有50人確診為武漢肺炎病例。

據化名趙平表示，目前該院已有一名確診病人死亡，而除了病患，該院至少有30名醫護人員感染武漢肺炎，其中包括副院長及多名主任、護理長等高層人士。化名趙平認為，院內爆發群聚感染的原因在於醫院重視程度不足，以及防護物資和藥品未能及時到位。

據中央社說，該周刊電詢該院副院長劉連忠，卻被掛電話，該院院長李毅也不願受訪，僅稱“現在有紀律要求，不能接受電話採訪”。