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新冠肺炎 溫州封城再加宵禁

網絡刊武漢交通疫檢圖片 網絡照片

武漢“封城”之後，周圍多個城市也陸續跟進，浙江省溫州市由於疫情嚴峻，上周就已經開始“封閉式管理”，溫州市甌海區、鹿城區6日就更進一步推出“宵禁”，規定全區晚上10時至隔日早晨6時一律禁止人員入出，對外交通也暫時關閉，並要求嚴格落實鄉自為戰、村自為戰、社自為戰、樓自為戰。封城與宵禁維持到什麼時間，報道沒有提及。