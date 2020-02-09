新冠肺炎 溫州封城再加宵禁
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武漢“封城”之後，周圍多個城市也陸續跟進，浙江省溫州市由於疫情嚴峻，上周就已經開始“封閉式管理”，溫州市甌海區、鹿城區6日就更進一步推出“宵禁”，規定全區晚上10時至隔日早晨6時一律禁止人員入出，對外交通也暫時關閉，並要求嚴格落實鄉自為戰、村自為戰、社自為戰、樓自為戰。封城與宵禁維持到什麼時間，報道沒有提及。
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據東森新聞今天報道說，溫州封城後又“宵禁”，所有社區晚上10點後“禁止人員出入”。
該報道說，溫州甌海區、鹿城區6日發布通告表示，為進一步做好疫情防控工作，切實保障廣大市民身體健康和生命安全，決定在全區範圍內實行居民出行管制，恢復時間另行通知。
除了宵禁之外，溫州龍港市、平陽縣、 永嘉縣、 瑞安市則是關閉了對外交通。官方通知提到，包含動車站、高速公路、國省道、港口、碼頭等對外交通一律暫時關閉；鄉鎮（街道）之間、村（社區）之間所有通道一律暫時禁行；區域內所有企業一律停工，非群眾生活必需的商業、商場一律停業，學校一律不得開課。
通知還提到，嚴格落實鄉自為戰、村自為戰、社自為戰、樓自為戰，“市民從即日起自行居家兩周，每戶家庭每周不超過2人次外出採購生活物資，無其他特殊情況一律不得外出。”