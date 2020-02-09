新型冠狀病毒：法衛生部調動人力物力安撫上薩瓦省民眾不要驚慌

法上薩瓦省Haute Savoie滑雪度假村確診5個新冠肺炎病例後，有疑慮的民眾加入到檢測的行列中 2020年2月9日

法國已累計報告11例新型冠狀病毒病例。最先一例在波爾多；隨後是一對30多歲的夫妻；一名80歲長者和他的女兒隨後被查出確診病例，4人都在巴黎醫院隔離。第6名是一名自由職業的醫生。在給兩名中國女遊客看病20分鐘後被感染。但他的情況並不嚴重，很快將出院。2月8日，法國衛生部宣布，在上薩瓦省Haute Savoie滑雪度假村確診了5個病例，都是英國人。

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省長、市長、校長、地方防控單位在8日和9日召集會議，通報病情，並回答了大家的提問。參加會議的有當地居民、滑雪遊客、餐飲、旅店等服務行業人員。從2月9日開始，不放心的人，特別是孩子的家長可以要求核酸檢測。衛生部長布贊表示，大概有近100人排隊做了檢測。

將於2月12-13日前往上薩瓦省參加生物多樣性和生態轉型會議的總統馬克龍將特意會前往被關閉的一所學校。

在上薩瓦省查出的5個病例來自一個度假木屋，木屋上下兩層，各自分開。一家人是在法國已經居住了兩、三年的英國家庭，除父母倆人外帶着三個孩子；另一家7口是來和他們彙合到上薩瓦滑雪的度假者。

這名英國人曾去過新加坡參加職業會議，估計他在新加坡染病。法國衛生部門立即對他三個孩子進行檢測，只發現9歲的孩子已被傳染。三個孩子都在滑雪度假城市萊孔塔米訥（Contamines）學校讀書，被感染的9歲男孩子同時還在一個名為聖熱爾韋（Saint-Gervais）學校補習法文。

兩個學校從10日開始被關閉至少一個星期。學校家長接受採訪時也表示了不同程度的擔心。政府刻意想出了自願檢測和電話諮詢安撫方法，讓民眾不要憂慮。免費諮詢電話是0 800 100 379。

兩個城市的市政府還設有諮詢處，隨時回答民眾和遊客擔心的問題。

有着傳染源的爸爸和9歲的兒子已在格勒諾布爾醫院接受隔離。孩子的母親已經返回了英國，英國在檢測她是否呈陽性。其他兩個孩子也在觀察。衛生部門表示，他們也許在潛伏期，不可掉以輕心。

同住在一個滑雪木屋的另外7名遊客中，有3人被感染，他們都是成年人。3名確診病患和另外4人分別被安排在里昂和聖艾蒂安（Saint-Étienne）兩處的醫院接受隔離和觀察。法國衛生部門負責人所羅門表示，5名確診病例病情都不嚴重。另外4名遊客也在觀察中，不願冒潛伏期漏網的危險。