新型冠狀病毒 馬禁華遊客擴至浙江與江蘇 又一名患者艾滋病藥物治療奏效今出院

隨着中國擴大封鎖省份至浙江及江蘇省，馬來西亞外交部決定同樣擴大中國遊客入境禁令，禁止來自浙江和江蘇省的訪客入境大馬。教育部已在1月30日發出指示，剛從中國回到大馬的所有師生必須居家隔離14天，但並未仿新加坡發出暫停任何校外活動的指示。艾滋病藥物治療奏效，大馬一名次武肺病患痊癒出院。

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據大馬新聞今天報道說，馬來西亞外交部擴大訪客入境限制，從湖北增至浙江江蘇。

隨着中國擴大封鎖省份至浙江及江蘇省，馬來西亞外交部決定同樣擴大中國遊客入境禁令，禁止來自浙江和江蘇省的訪客入境大馬。該報道說，馬來西亞副首相旺阿茲莎今早在吉隆坡出席馬來西亞華人穆斯林協會（MACMA）農曆新年團拜後，作出這項宣布。

據該報道說，教育部已在1月30日發出指示，剛從中國回到大馬的所有師生必須居家隔離14天，但並未仿新加坡發出暫停任何校外活動的指示。

教育部副部長張念群說，除了教育部已採取的措施之外，其他措施如暫停校外活動，教育部將先獲取衛生部的勸告後方會落實，至今未有禁止戶外活動的指示。

“這是因為我認為大馬的情況有別於新加坡，在新加坡出現的病例更多，數量比大馬高出許多，新加坡是一個人口高密集度的國家。”張念群也透露，教育部已在1月30日發出指示，曾在最近前往中國的教師和學生，無論是去當地拜訪或度假，皆需在家隔離。

據張念群說，“當從中國回來之後，必須做健康檢查……雖然沒出現任何癥狀，他們必須在家觀察14天，不能去學校。”張念群也說，教育部也已決定暫停中國學生在大馬所有學府登記就讀，直到另行通知為止。

連續三次檢測報告呈陰性反應，馬來西亞“第4案例”武漢肺炎確診的中國籍病患，已在今午獲准出院。衛生總監諾希山今晚在面子書發文透露，這名確診病患是在1月24日，因出現發燒和肺炎癥狀而送入新山柏邁醫院就醫。消息稱，艾滋病藥物治療奏效，大馬該名次武肺病患痊癒出院。