李文亮之死 中國民間爭言論自由效應迅速蔓延 有申定2月6日“國家言論自由日”

武漢醫師李文亮之死，點燃中國民間串聯倡議“言論自由”的風潮，不但加入者越來越多，更有民眾舉牌在街上拍照聲援。但中國官方也開始採取壓制動作，據傳已有參與連署的人士被關切。

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據中央社今天報道說，李文亮之死，中國民間爭言論自由效應迅速蔓延。武漢肺炎的效應還擴及中國宗教界。中國基督徒之間近日盛傳，李文亮也是基督徒。雖然無法獲得證實，但已有家庭教會利用今天周日上午的禮拜為他禱告，並為他吟誦悼詞。

報道稱，要求“言論自由”的風潮，起自清華大學教授許章潤、北京大學教授張千帆、獨立學者笑蜀等多名自由派學者簽署的“致全國人民代表大會及常務委員會”公開信，更仿照香港“反送中”運動，提出言論自由“5大訴求”，並將李文亮逝世的2月6日訂為“國家言論自由日”。訴求提出後，在中國網絡上迅速流傳，雖然仍有愛國網友批評他“添亂”，但也有不少人表達贊同。不過這“5大訴求”的相關文字與圖片，卻被網管陸續刪除，甚至有人因為轉發這“5大訴求”，導致微信被封號。

然而，中國其他自由派人人士隨即以“中國人權律師團”、“清華大學部分校友”等名義公開提出主張，將2月6日為訂為“全民真話日”，並倡議“堅決反對把政治安全放在首位”、“堅決反對封群封號”等，同樣獲得不少迴響。

據該報道說，風潮所及，更有一名戴着口罩的年輕女子，在上海復旦大學旁的大學路、錦創路口高舉“言論自由 FREE SPEECH”的牌子拍照，8日起迅速在中國內外網絡上流傳，不少人大加讚賞這名女子的勇氣，但也有人為她未來的命運擔憂。

消息說，有北京某大學教職員今天向中央社透露，參與上述“言論自由”連署的學者及人士，已有人被安全單位派員上門關切，除詢問串聯動機及聯絡方式，更警告不得再趁“疫情當頭的時候”散播類似言論。

然而，中國境內外的自由派人士仍不放棄。一封名為“致全國人大、國務院並全國同胞書”，由廣州中山大學退休教授艾曉明等人連署的公開信，8日起在中國網絡上流傳，提出6項呼籲，包括“厚葬李文亮，並勒石紀念”，湖北省、武漢市官員應向8名被警方“錯誤處理”的醫生公開道歉。

該報道稱，至於中國基督徒對李文亮的追思，廣州市一名家庭教會信徒向中央社表示，中國教徒近來盛傳李文亮也是基督徒，因此非常感念他的犧牲奉獻。據他所知，中國國內部份家庭教會今天上午都藉由主日禮拜為李文亮禱告。這名信徒說，有同為基督徒的中國醫師為李文亮撰寫悼詞，在上午的禮拜中被廣為傳誦。內容包括“儘管正直換不來善良，儘管冏途迷茫，可還是要繼續進行，誰讓我選擇了這國這家，多少委屈，等打完這仗，垂淚如雨仰天遠望”；“但願你們在災難過後，學會正直，不再讓善良的人們，遭受着無盡的恐懼，和無奈的悲傷”。