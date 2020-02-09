林鄭：港府庫存口罩僅供使用一月 商務部：逐步解決口罩等短缺問題

香港特首林鄭月娥在周六晚會見媒體時表示，在國務院港澳辦大力協調之下，在過去一個月，從內地輸出到香港有關機構的口罩總數目達到1700萬個。儘管如此，她並透露稱，港府現在庫存1200萬片口罩，只夠政府部門使用一個月。

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林鄭月娥稱，香港一向的口罩供應商都在內地，但這次的疫情，內地可以說比香港的情況更嚴峻，所以口罩的短缺，也相信內地比香港更嚴峻，但國家仍然支持香港。她說，在國務院港澳辦大力協調之下，過去一個月，已經順利輸出到香港有關機構早前訂購的1700萬個口罩。目前全球口罩大幅度供不應求，不少國家已經實施了出口管制，香港公私營機構的採購工作面對很大困難。港府物流署已經接洽了在20個國家超過400個供應商，訂購超過4800萬個口罩。林鄭月娥指，她也參加了口罩訂購的工作，但訂購了的物品未必一定能如期及全數送抵香港。現在送達香港的只有300萬個。而就香港目前口罩的儲備問題，林鄭月娥表示，港府口罩存量只有1200萬個，僅夠特區政府使用1個月。她並呼籲，社會人士有途徑可以採購口罩的話，將口罩捐給社會上有需要的人士，如果有途徑也希望轉介政府全力購買。

值得一提的是，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周五曾警告稱，由於受到在中國爆發的新型冠狀病毒感染肺炎疫情影響，對於口罩、防護服、手套等醫療護具的需求在近期增長了100倍，因此給全球生產供應鏈帶來了“極為嚴重”的影響。他並進一步介紹稱，“而相應的價格也上升了20倍”。譚德塞稱，這一短期突顯的供不應求現象將會使供應停滯長達4至6個月。同樣就目前醫療物資短缺問題，中國國務院聯防聯控機制在周日舉行記者會。對此，商務部市場運行司副司長王斌告訴媒體稱，目前個別地區、個別時段、個別品種仍存在短暫缺貨現象，比如鮮肉、鮮菜、口罩、消毒液不一定能及時供應。他說，當前防疫防控任務艱巨，物流不暢、人員短缺、成本大增、集中購買等問題仍存在，商務部正在逐步解決，也請廣大消費者體諒特殊情況下流通企業遇到的實際困難。

王斌稱，商務部已建立31個省區市商務部門疫情聯防聯控應急工作聯絡機制，應部分地方需求，協調落實口罩等貨源200多萬隻、方便麵貨源200萬桶。此外，截至2月8日12點，累計21個國家和1個國際組織捐贈的702.62萬隻醫用口罩、29.95萬套防護服、19.19萬副護目鏡和、357.17萬雙醫用手套等物資已運抵國內。此前，中國工業和信息化部新聞發言人黃利斌曾在2月2日介紹指，中國口罩產能約為每天2000萬隻，目前產能恢復率60%以上。工信部並在微信中介紹，雖然中國口罩生產秒速，僅需0.5秒/只，但一個解析消毒的標準流程，卻通常需要7天到半個月。2月5日，另有中國官方消息指，全國口罩日產量已達到1480萬隻，產能利用率67%，N95口罩11.6萬隻，其他醫用口罩998萬隻。但據了解，為了為緩解一線醫護人員物資緊缺，浙江、黑龍江等地近日已倡議民眾用醫用防護口罩置換一次性使用醫用口罩。周日下午，來自中國國家發改委的最新消息指，截至2月7日，全國口罩產能利用率已經達到73%，其中醫用口罩產能利用率已達87%。