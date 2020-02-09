武漢肺炎傷害習近平慈父形象? 美學者稱其天命已失

武漢肺炎吹哨者李文亮日前病逝，震撼各界的同時，也動搖中國國家主席習近平領導根基。美媒指武漢疫情一發不可收拾，習近平最愛的掌控、宣傳、民族主義與武力等統治手段卻沒辦法帶來人民最迫切所需，大大傷害了習平日自我形塑的慈父形象。

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據中央社今天報道說，李文亮之死撼中國，美學者稱習近平天命已失。武漢肺炎吹哨者李文亮日前病逝，震撼各界的同時，也動搖中國國家主席習近平領導根基。美國智庫學者指出，李文亮之死凸顯中國公共衛生危機已影響到公眾信任，習近平無法滿足人民所需，天命已失。

中央社說，“洛杉磯時報”6日的報道指出，武漢肺炎疫情暴露中國政治體制的漏洞，幾乎每天都能從中看出這個體制的腐敗無能、效能低下、缺乏透明與問責，而這種種漏洞犧牲的，就是一條條的人命。報導指出，習近平總告訴大家，他的領導能帶來財富、權力與中華民族的復興，但現在疫情一發不可收拾，習近平最愛的掌控、宣傳、民族主義與武力等統治手段卻沒辦法帶來人民最迫切所需，大大傷害了習平日自我形塑的慈父形象。

相較之下，李文亮代表的，卻是人命寶貴、人們會聽到真相的保證。

該報道引述歷史學家、紐約智庫亞洲協會美中關係中心（Asia Society’s Center on U.S.-China Relations）主任夏偉（Orville Schell）表示，這或許就是習近平失去“天命”的時刻。夏偉說，這場危機與經濟成長以及確診或死亡等具體數字不同，這是一種無法量化的心理轉變，人民對統治者保護人民的能力信任已失。據夏偉表示：“習近平是個透過控制來統治的領導人，但我可以說，他的控制並不成功，他現在遇到了他沒辦法控制的事。”

據歷史學家、紐約智庫亞洲協會美中關係中心主任夏偉稱，“讓領導有合法性、可以發揮功能、發揮效用，很大程度取決於人民相不相信這個領導，對領導有沒有信心。如果人民認為，領導某種程度上已無以為繼或氣數已盡，那將很難解決。”