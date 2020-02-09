武漢肺炎立功? 世衛組織或考慮避免地域命名病毒

因武漢肺炎甚至中國病毒稱名，引發中國官方污名化抗議，世界衛生組織第一次更正病毒疫情稱謂，將肆虐中國並威脅擴散全球的武漢肺炎正式要求稱之為2019新型冠狀病毒。此前，在中國的非洲豬瘟，西班牙流感，墨西哥疫情以及埃博拉，茲卡等都涉嫌污名。不過世界各地媒體今天仍多用武漢肺炎報道疫情。

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據法新社消息，避免污名化中國，世衛將謹慎正名武漢肺炎。

世界衛生組織（World Health Organization，WHO）正謹慎地重新命名2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎），以避免污名化疫情起源地湖北省武漢市或是中國人民。

世衛組織已宣告武漢肺炎構成「國際關注公共衛生緊急事件」，且給予這種疾病的官方暫時名稱是「2019新型冠狀病毒急性呼吸道疾病」（2019-nCoV acute respiratory disease）。

「2019」意指這種病毒是在2019年12月31日首度獲得確認，至於nCoV則代表「新型冠狀病毒」（novel coronavirus），意味它屬於冠狀病毒家族。

法新社引述世衛新興疾病部門官員範科霍芙（Maria Van Kerkhove）稍早向世衛執行委員會表示：「我們認為提供一個臨時過渡名稱相當重要，不讓任何地點與疾病名稱有關聯。」據範科霍芙指出：「我確定您們全都看過，許多媒體報導仍使用武漢或中國稱呼這種疾病，我們希望確保不會造成污名。」

世衛組織本身及國際病毒分類委員會（International Committee of Taxonomy of Viruses，ICTV）的冠狀病毒專家，預計在幾天內就會針對病毒名稱達成最後決定，但選定一個更具體的名稱充滿風險。

世衛基於2015年發布的一套準則，建議不要使用埃波拉（Ebola）及茲卡（Zika）等地名作為命名，兩者都是疾病首次獲得確認之地，但在公眾的認知中，都不可避免地將它們做連結。此外，中東呼吸癥候群（MERS）及西班牙流感（Spanish Flu）等更廣泛的名稱也應避免使用，因為它們可能污名化整個地區或族群。

世衛組織全球傳染病風險預防部門負責人布里安（Sylvie Briand）本周表示，使用地名來命名疾病造成「不必要負擔」。世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）指出：「這是我們的全體責任，以確保沒有跟這項疾病關聯的污名。」

除了地名，世衛也提到在命名疾病時使用動物種類會造成混亂，例如通常被稱為「豬流感」的H1N1病毒，對於豬肉業產生了巨大影響。據布里安說道，H1N1有時也被稱為墨西哥流感，「對於墨西哥人不是非常友善」。

世衛指稱，人名也受到禁止，通常是發現疾病的科學家。「引發不恰當恐懼的措詞」亦受到禁止，例如「未知」或「致命」等用語。

據法新社說，世衛在準則中提及：「我們已看到某些疾病名稱，引發特定宗教或族裔群體的強烈反對，對旅遊、商業和貿易造成不合理的障礙，並且導致對食用動物的不必要宰殺。」