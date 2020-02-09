警告新冠肺炎或變流行病 日本專家促早作防疫

在中國湖北省武漢市住院治療的日本男性疑因新型冠狀病毒肺炎死亡，駛入日本橫濱港的游輪“鑽石公主”號上發生了集體感染。專家擔憂地稱“在日本國內已出現零星流行也毫不奇怪”。雖然不認為會出現像患者集中的武漢那樣許多人死亡的情況，但如何防止重症化和死亡？共同社認為，以日本國內流行為前提來完善醫療體制的階段已經臨近。

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據共同社今天報道說，專家稱需做好新冠肺炎在日本流行的準備。日本國立感染症研究所感染症疫學中心負責人鈴木基就新冠肺炎表明看法稱：“雖然不具有嚴重急性呼吸綜合征（SARS）那樣的危險性，但和季節性流感相比，或許略微更容易重症化。”

對於在日本蔓延，似乎是考慮到搭乘包機從武漢回國的人中確認了無癥狀感染者，鈴木指出：“癥狀較輕或無癥狀的人（通過了檢疫）已經入境的可能性並非為零，這樣考慮比較現實。”

傳染病因病原體不同，反映蔓延難易度的“傳染力”和是否容易重症化的“病原性”也不同。有關“傳染力”，新冠病毒的反映1個患者可以傳染幾個人的數值被認為是1.5～2.5。由於流感的該數值是2～3，日本感染症學會認為新冠肺炎“與流感同等程度”。傳染方式主要是通過咳嗽和打噴嚏飛出的唾液等的飛沫傳染，以及接觸了附着病毒物品的手指經由眼、鼻、口等感染的接觸傳染，似乎不會像傳染力極強的麻疹一樣通過空氣傳染。

該報道說，不過，游輪上發生了數十人規模的集體感染，專家中開始有人認為病毒的傳染力可能比此前評估的更強。

病原性如何呢？國立國際醫療研究中心截至3日的彙總顯示，顯示感染者中死亡人數所佔比率的致死率方面，在武漢達5.15%。武漢以外的湖北省為1.4%，湖北省以外的中國全國僅0.19%，只有武漢尤為突出。截至7日，中國大陸以外的死者在香港和菲律賓各有1人。有估測數據顯示，每年流行的季節性流感在日本感染1000萬人左右，約1萬人死亡，由此估算致死率為0.1%前後。湖北省以外的中國的新冠病毒致死率也僅略高一些。

報道引述該中心推測，在患者激增的武漢來不及對輕症患者進行檢查，導致上述數據其實顯示的是重症患者較多人群的致死率。也有意見指出醫生、護士和病床不足，發生了醫療體系崩潰。目前，日本的感染者較少，開展了充分醫療，大多為輕症患者。

感染症學會呼籲以在國內發生流行為前提採取應對。即使健康的人僅有感冒程度的癥狀就痊癒了，但在老年人設施中，可能接連出現重症患者。政府的新型流感對策中要求癥狀較輕的人不要湧進醫院，防止對危症患者的治療造成擠壓，要求他們在家修養。

共同社說，政府還繼續採取防止傳入國內的邊境口岸對策。但由於國內流行可能成為現實，政府有必要探討構建能夠靈活應對不同癥狀患者的醫療體系。