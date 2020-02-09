香港執法部門疑怕死不敢守隔離營竟要求童子軍代工

香港政府民政事務局擬要求童軍總會派出義工，到西貢戶外康樂中心及曹公潭戶外康樂中心，協助分發物資、巡邏等工作，每更工作 8 小時。

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根據香港電台報道，有童軍領袖表示，該招募屬於自願性質，指醫管局只剩下一個月的外科口罩儲備，擔心童軍沒有足夠防護裝備，質疑總會購買的意外保險，是否能保障這次新型肺炎。

根據香港童軍總會網頁，成為童軍領袖，需要年齡在 18 至 64 歲之間、有志於領導青少年活動、喜愛戶外生活，及願意在閑暇時閑承擔責任，服務社會。總會會提供特別技能訓練包括露營、遠足、地圖及指南針使用、團集會技巧、先鋒工程、野外烹飪、步操訓練等等。

另外，總會曾在 2 月 5 日發起“香港童軍－童心抗疫”活動，表示懷着武士聖佐治（聖喬治）的精神，“帶着無比的勇氣以有智慧的方式去幫助自己和身邊的人對抗疫情。”惟活動未有公布其他細節，僅呼籲童軍充分發揮助人自助的精神，立即展開各樣防疫工作，貢獻社區。

早前特區政府也曾動公務員的腦筋，強烈鼓勵他們做抗疫的“義工”，遭到公務員系統反彈。2月7日香港政務司司長張建宗發電郵予政府不同部門的部門主管，“邀請義工”去幫忙抗疫。而文件中列明5點相關工作，“義工”可能需要“打電話到家居隔離者住所”、“隨機家訪”、“駐守隔離營看管被隔離者”，幫忙派餐和分配物資等等。受邀者如“來者不拒”，不單為在職公務員，亦包括合約制員工和退休後服務合約計畫員工。

港府此舉等如變相敦促員工，引起公務員反彈。政府急忙澄清，新型冠狀病毒疫情嚴峻，希望部門鼓勵員工和退休公務員自願參與抗疫義務工作，處理一些運作所需支援，並非處理醫療或專業工作。在工作許可情況下，部門會把自願參與義務工作的員工借調至衛生署、民政事務局及其部門和社會福利署。

就社交媒體流傳有政府部門強迫員工參與抗疫義務工作，政府表明傳言全無根據。