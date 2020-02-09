AI科技公司向中共獻計控制李文亮網輿密函曝光

中國官方媒體指從“造謠者”變“可敬的人” 醫生李文亮

一家聲稱為中共“當好耳目、成為參謀、爭當助手”為客戶服務目標的人工智能（AI）高科技公司“沃民高新科技”，一封向“中央有關部門”呈交的建議報告，在網上曝光。這份報告向有關部門提出七項建議，來處理武漢病毒吹哨人之一李文亮病逝之後網上輿情高溫不散的局面。報告書同時披露，2月7日截止到10時有關李文亮逝世的信息量，僅TOP50的微博賬戶覆蓋的粉絲人次即超過10.050億，“已經成為一個刷屏級事件”。

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聲稱通過“國軍標質量管理體系認證、獲得武器裝備科研生產單位二級保密資格，可承擔機密級和秘密級科研生產任務”的沃民高新科技公司指出，依據“沃德社會氣象台”的數據監測顯示，

2月7日截止到10時的信息量接近昨日全天的信息量，網絡的關注度仍居高不下。以微博平台為例，僅TOP50的微博賬戶覆蓋的粉絲人次即超過10.050億，已經成為一個刷屏級事件。

為了紓解網絡負面情緒尤其是憤怒情緒的蔓延，針對網民提出的合理訴求，該報告建議採取如下七項措施：

（一）肯定。政府相關部門以相應形式肯定李文亮為本次疫情防控作出的貢獻，滿足大多數網民的期待；

（二）追責。相關紀監委等部門以恰當方式作出進行追責的安排，依法依規對相關責任人處理。建議先表態，更多問責是在疫情得到控制之後；

（三）封堵。建議相關部門加大工作力度

，迅速甄別謠言和境外勢力的不良意圖，澄清並封殺；

（四）減負。加強對疫區的支持力度，及時響應疫區人民群眾的訴求，減少新的負面情緒出現；

（五）恢復秩序。對非疫區的防控措施可以適度減緩，逐步有序恢復營業，減少所有人的損失，降低負面壓力；

（六）發布利好。及早謀畫並出台一些疫情之後恢復重建的政策、舉措及利好消息

，進行相關議程設置，引髮網民參與討論，以此轉移注意力。

（七）保持定力。當前的網絡發酵及情緒宣洩一定程度是正常的反應。在家裡面本身就不滿，所以這種情緒會放大，但是出現類似以往上街遊行的大事可能性很小。

對此，我們要保持適當的定力。

據報告書介紹，該公司董事長兼總經理是齊中祥，北京師範大學管理哲學博士，曾主編出版了大陸第一部《輿情學》專著，提出了人類社會活動四循環模型和“人心識別”理論，為新媒體傳播統編教材《網絡輿情概論》撰寫了導論，曾應邀到中共中央辦公廳專題彙報。