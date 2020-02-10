世衛先遣隊抵達中國 譚德塞警告 新冠病毒存在廣泛傳播風險

世界衛生組織一支由醫學專家組成的先遣隊周一抵達中國,協助中國應對新型冠狀病毒疫情。世衛總幹事譚德塞警告，新冠病毒存在廣泛傳播的風險。世衛亞洲旅行建議，避免前往中國限制區其他國家安全。

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據報道，世衛先遣隊由加拿大流行病學專家艾爾沃德率領，目前不清楚是否包括美國疾病控制及預防中心的專家。世衛的聲明指出，專家組包括多個領域的國際研究人員，他們將會與中國同行合作，增進了解疫情，以指導全球的防疫應對工作。

世衛總幹事譚德塞周一表示, 歐洲出現沒有去過武漢的持續人傳人個案，譚德塞警告：目前所見被不曾去過中國的人傳染新冠病毒的確診案例，可能只是“冰山一角”，這種病毒存在廣泛傳播的風險”。譚德塞認為，新冠病毒是全球的共同敵人，各國必須團結, 合作應對。

到目前為止，新冠病毒肺炎確診人數已超過4萬人，造成900多人喪生。

譚德塞此前推文表示：“已有若干新冠病毒持續從沒有中國旅遊史人士向外散播的相關案例。”他說，“檢測到少數案例，可能代表其他國家境內的傳染情形更為普遍。簡言之，我們看到的可能只是冰山一角。”

儘管新型冠狀病毒在中國境外的散播速度看似緩慢，但譚德塞警告，病毒可能會加速擴散。他說：”我們的目標還是圍堵，但所有國家都必須利用圍堵戰略所創造的機會之窗，替病毒可能到來預作準備。

目前中國以外已有將近30個國家地區傳出新冠病毒肺炎確診案例，總數超過350例。菲律賓和香港各有1人因武漢肺炎死亡。

武漢肺炎疫情蔓延，有些旅客對前往亞洲產生疑慮，世界衛生組織專家周一表示，目前除建議民眾避免前往中國境內採取限制性措施的區域外，前往其他國家是安全的。

隨着中國境內新型冠狀病毒疫情蔓延並傳播至其他國家，世界衛生組織此前公布，全球高達72國對中國實施旅遊限制措施。世衛日內瓦總部周一針對旅行建議舉辦線上說明會，有網友提問此時前往中國、新加坡及其他國家等是否安全？

世界衛生組織國際衛生條例秘書處主任杜莉（Carmen Dolea）回答，目前中國政府對最多感染人數的省分已採取措施，保護當地居民也防止傳播，建議大家應避免計畫前往那些已經採取限制措施的區域 。

杜莉強調，至於其他國家在採取一般防護措施下，目前前往是安全的，但呼籲也要加強個人衛生管理，提醒出發前最好與航空公司確認，因有航空公司對亞洲國家減班或暫停飛航。