北京歡迎世衛專家團前來中國調查新冠肺炎疫情

世界衛生組織總幹事譚德塞周日表示，由世衛組織率領的國際專家先遣團隊已經啟程前往北京，將協助調查中國的2019新型冠狀病毒疫情。

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譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在推特發文指出，他剛在機場為世衛組織領導的2019新型冠狀病毒國際專家訪中代表團的先遣團隊成員送行，這個團隊由艾沃德（Bruce Aylward）博士率領。路透社報道指出，艾沃德博士是加拿大流行病專家。

路透社報導，譚德塞曾在一月底前往北京跟中國國家主席習近平及多位部會首長進行會談，當時他與中方達成共識，世衛組織將派出一支國際專家團隊前往中國。但耗了將近兩個星期的時間，中國政府才批准了這個團隊的成員名單，譚德塞僅透露是由艾沃德領導團隊，但沒有公布團隊包含哪些專家成員。目前也不清楚這些專家要去中國哪些地方進行調查，也不清楚他們調查的主要項目和內容。

針對美國公衛專家能否參加世界衛生組織的聯合專家考察組一事，中國國家衛健委與外交部今天表示，歡迎包括美國在內的多國專家參加聯合專家的考察組。

美國公共衛生專家能否參與考察組赴中國實地瞭解疫情之所以會成為“議題”，是有傳言稱，美方想藉此探明位於武漢的P4實驗室，是否製造“病毒生化武器”；不過，中方強調，今晚飛抵北京的是協調考察行程的“先遣組”。

中國國家衛生健康委員會新聞發言人、宣傳司副司長米鋒今天下午在“應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制”記者會上主動回應說，經中國與世界衛生組織

（WHO）協商一致，團組名稱為“中國世衛組織聯合專家考察組”。

他表示，此次考察的主要目的，是雙方專家就當前疫情形勢和防控情況進行深入交流，為中國及全球各疫情國下一步共同努力開展疫情防控提供意見建議。

米鋒指出，世衛組織“先遣組”將抵北京，與中方就考察組的具體安排進行討論。他特彆強調“中方歡迎包括美國在內的多國專家參加聯合專家的考察組”，相信經過各方共同商議、充分溝通後，將對考察組的在中國事宜做出合適的安排。

中國外交部發言人耿爽下午主持網上例行記者會時也回應提問說，中方始終本着公開、透明、負責任態度，與世衛組織和國際社會保持溝通、加強合作，共同維

護全球和地區公共衛生安全。

至於聯合專家考察組的情況，他表示，世衛組織先遣組今天將抵北京，與中方就考察組的具體安排進行討論；中方“歡迎包括美方在內的外國專家，參加聯合專家考察組”。

譚德塞周日還警告，新冠狀病毒可能在中國以外的地方加快傳播速度，沒有到過中國的讓人也可能成為傳染源。

另據中央社報道，世界衛生組織（WHO）2月11日至12日將邀全球400名專家舉辦論壇，聚焦聚焦有關新型冠狀病毒（武漢肺炎）的新藥、疫苗技術研發。世界衛生組織透露屆時台灣將會以“線上”方式參加，疾病管制署積極爭取能現場參與會議，衛福部疾管署今天透露已送出台灣專家名單供世衛審核，屆時專家會以“台北”（Taipei）名義參加會議，無法公布專家名單及人數。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情已經蔓延到20多個國家，全球確診病例多達4萬多起，還有900多人喪命。 但絕大多數的確診病例和死亡人數都在中國，中國境外的唯一死亡病例則發生在菲律賓。

另據中國外交部周一表示，截至2月10日8時，共有27名在華外國人確診患新型冠狀病毒感染的肺炎，其中3人已治癒出院，兩人死亡，22人正接受隔離治療。

針對美國公衛專家能否參加世界衛生組織的聯合專家考察組一事，中國國家衛健委與外交部今天表示，歡迎包括美國在內的多國專家參加聯合專家的考察組。