中國大陸戰機兩度逾越台海中線 蔡英文指北京控制武漢疫情最要緊

台灣國防部表示，幾架中國大陸戰機周一短暫進入台灣領空，台方戰機立即起飛攔阻。這是大陸軍機24小時內兩度逾越台海中線，大陸軍方稱這一演練針對台獨勢力“加緊謀獨”而來，台灣總統蔡英文大陸批此舉不但沒有意義，更沒有必要。台灣學者則分析北京此舉是在轉移疫情政治壓力。

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台灣國防部表示，共軍轟六等型軍機周一當地時間上午10時許經巴士海峽進入西太平洋後，循原航線飛返駐地，期間曾短暫逾越海峽中線，台空軍F-16戰機立即升空對轟六進行監控，對方戰機隨即返回海峽中線以西空域。

中國大陸空軍10日發布多張照片和一段視頻，顯示多架轟-6k轟炸機編隊飛行、以及多架殲-11戰鬥機護航的畫面，畫面顯示，所有轟炸機、戰鬥機都掛載了導彈武器。中國大陸東部戰區新聞發言人稱此舉是“針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動”，聲稱“有能力挫敗一切‘台獨’分裂活動”。

台灣總統蔡英文則透過臉書提醒北京當局，選擇在中國大陸發生武漢肺炎疫情的時候做軍事動作毫無意義，中國政府該做的，是趕緊控制武漢肺炎疫情，才能緩解區域緊張狀態。台灣立法院長游錫堃則批中共不懂東方文化，這樣做非常不智，是把台灣越推越遠。

中央社為此採訪幾位學者，受訪學者都不排除中共是借軍事力量轉移國內政治壓力。台灣智庫諮詢委員董立文認為，北京無視國內武漢肺炎疫情嚴峻，拯救國民才是真正問題，至今仍迷信槍桿子的力量，顯見是黷武政權。

國民黨立委陳以信則認為，北京此舉不排除與賴清德訪美有關，呼籲中共自我剋制，在武漢疫情猖獗之際，兩岸應共同以人民健康為首要考量。